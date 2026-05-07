उज्जैन में पुलिस का बड़ा एक्शन, 147 संदिग्धों से पूछताछ; अपराधियों में मचा हड़कंप

उज्जैन में पुलिस का बड़ा एक्शन, 147 संदिग्धों से पूछताछ; अपराधियों में मचा हड़कंप
साइबर सेल टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल डेटा मॉनिटरिंग तथा संदिग्ध व्यक्तियों की लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर उनकी गतिविधियों एवं दैनिक आवागमन का विस्तृत विश्लेषण किया गया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में अपराधों की रोकथाम, आदतन अपराधियों पर नियंत्रण तथा संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर प्रभावी निगरानी बनाए रखने के उद्देश्य से देर रात्रि में एक सुनियोजित एवं व्यापक संयुक्त दबिश एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना रहा। उक्त कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व आलोक शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग कोतवाली राहुल देशमुख एवं नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग जीवाजीगंज पुष्पा प्रजापति के नेतृत्व में संबंधित थाना प्रभारियों, बल एवं साइबर सेल पुलिस टीम के संयुक्त समन्वय से संपादित की गई।
साइबर सेल टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल डेटा मॉनिटरिंग तथा संदिग्ध व्यक्तियों की लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर उनकी गतिविधियों एवं दैनिक आवागमन का विस्तृत विश्लेषण किया गया। इसी तकनीकी इनपुट के आधार पर दबिश की रणनीति तैयार कर इसे अत्यंत प्रभावी बनाया गया। रात्रिकालीन गश्त के दौरान पुलिस टीमों द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हित संदिग्ध डेरों एवं संभावित आपराधिक गतिविधि वाले स्थानों पर एक साथ योजनाबद्ध एवं आकस्मिक दबिश दी गई, जिससे संदिग्ध तत्वों में अफरा-तफरी एवं हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई तथा कई व्यक्तियों ने मौके से भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।
दबिश के प्रमुख स्थान
उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड स्थित डेरा, पंवासा पारदी डेरा, चिमनगंज क्षेत्र स्थित आकाश पेट्रोल पंप के पास डेरा थाना भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित नाथ डेरा,थाना घट्टिया क्षेत्र स्थित लाखेड़ा पारदी डेरा।
कार्यवाही का विवरण
संयुक्त दबिश कार्यवाही के दौरान कुल 147 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर संबंधित थानों पर लाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ, पहचान सत्यापन एवं पृष्ठभूमि जांच की गई। पूछताछ के दौरान उनके निवास स्थान, आजीविका के स्रोत, आपसी संपर्क नेटवर्क तथा संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र की गई।
साइबर सेल तकनीकी साक्ष्य पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर कार्यवाही
साइबर सेल एवं फील्ड यूनिट की संयुक्त टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, लोकेशन डेटा एवं पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर इन व्यक्तियों की गतिविधियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कई व्यक्ति संगठित रूप से संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहते हुए उज्जैन जिले के अतिरिक्त आसपास के अन्य जिलों में भी वारदातों को अंजाम देते हैं। इस संबंध में संबंधित जिलों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर इनके आपराधिक इतिहास एवं लंबित प्रकरणों में भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है।
25 से अधिक दो पहिया वाहन ओर 22 पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
कार्यवाही के दौरान 25 से अधिक दोपहिया वाहन जप्त किए गए, जिनके स्वामित्व, दस्तावेजों एवं वैधानिक स्थिति की गहन जांच की जा रही है। जांच के उपरांत 22 व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए जाने पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, ताकि भविष्य में संभावित अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।
उज्जैन पुलिस द्वारा बताया गया कि अपराध नियंत्रण, संगठित अपराधों पर अंकुश, फरार एवं आदतन अपराधियों की निगरानी तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतत एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए निरंतर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में स्थायी रूप से कानून का भय एवं जनसुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा सभी थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे संदिग्ध स्थानों, डेरों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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