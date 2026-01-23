Hindustan Hindi News
उज्जैन: तराना में दहशत का माहौल, उपद्रवियों ने फूंक दी बस; जुमे की नमाज के बाद बवाल

संक्षेप:

शुक्रवार को मामला तब बिगड़ा जब जुमे की नमाज के बाद खेड़ी मोहल्ला तकिया मस्जिद के पास से मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग निकले और गलियों में पथराव करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में आग लगा दी।

Jan 23, 2026 07:59 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
उज्जैन जिले के तराना तहसील में गुरुवार को हिंदूवादी नेता के साथ मारपीट के विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार सुबह हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और थाना परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के साथ उनके घरों को तोड़ने की भी मांग रखी। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता थाने पर जमे रहे और शहर की सभी दुकानें सुरक्षित रूप से बंद कर दी गईं।

हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग अपने-अपने स्थान की ओर चले गए। दरअसल शुक्रवार को मामला तब बिगड़ा जब जुम्मे की नमाज के बाद खेड़ी मोहल्ला तकिया मस्जिद के पास से मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग निकले और गलियों में पथराव करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में आग लगा दी। हिंसा के मद्देनजर शुक्रवार दोपहर तक पुलिस प्रशासन ने तराना क्षेत्र के हर गली और चौराहे पर पुलिस बल के जवान के साथ होमगार्ड और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए।

10 और लोगों को हिरासत में ले लिया

घटना के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर 10 और लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर जांच पड़ताल जारी है। शुक्रवार देर शाम होते-होते लोगों में डर और दहशत का माहौल है ऐसे में पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च निकाल रहा है। वहीं तराना तहसील में धारा 144 लागू कर दी गई है। खबर लगते ही पुलिस प्रशासन एक बार फिर मुस्तैद नजर आया और जवानों के साथ चौराहा से लेकर गलियों तक पुलिस के जवान पहुंचने लगे इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा।

फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है

उज्जैन जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा अतिरिक्त रक्षक आलोक शर्मा गुरु शरण प्रसाद पाराशर थाना प्रभारी और उज्जैन जिले के आसपास के थानों से पुलिस बल मुस्तैद है। हालांकि सूत्रों से मिल रही सूचना के आधार पर तराना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से लोगों के प्रवेश करने की सूचनाएं मिल रही हैं लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है स्थिति कन्ट्रोल में है। डीजीपी नवनीत भसीन,आईजी,एसपी प्रदीप शर्मा,कलेक्टर रौशन सिंह तराना थाने पर मौजूद है और मामले को लेकर निर्देशित कर रहे है।

11 बसों में तोड़फोड़

हिंदूवादी संगठन के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसों में तोड़फोड़ की और आसपास की दुकानों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और माहौल को शांत करने का प्रयास किया। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि और उपद्रवियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्षेत्र में तनाव और खराब माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चप्पे-चप्पे पर पुलिसबल तैनात कर दिया है, इस दौरान उज्जैन से पुलिस बल भेजा गया जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्म सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवान शामिल थे।

छह आरोपियों पर मामला दर्ज

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रात में हुए बवाल को लेकर छह आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है एक मुख्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। शुक्रवार को बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ के भी वीडियो सामने आए हैं। बसों के ड्राइवर का कहना है कि उन्होंने बस लाकर खड़ी की ही की थी कि उसके कुछ देर बाद ही वहां लोग एकत्रित होने लगे और बसों में तोड़फोड़ करने लगे। बसों के ड्राइवर डरे और सहमे कर एक किनारे खड़े होकर पूरे मंजर को देखते रहे।

Mohit

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
