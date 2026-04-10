उज्जैन: 22 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया 3 साल का भगीरथ, मासूम ने तोड़ा दम
दो बार प्रयास नाकाम हो चुके थे। रेस्क्यू टीम को उसके हाथों में रोप रिंग पहनाकर बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद लोहे की छड़, रस्सी के साथ बोरवेल की मोटर निकलने वाली मशीन से प्रयास कर रही थी।
22 घंटे बीत जाने के बाद 200 फिट बोरबेल से 3 साल के मासूम भगीरथ को बोरबेल से निकला गया। हालांकि बच्चे की मौत हो चुकी है, मौके पर SDRF ओर NDRF के साथ प्रसासन की टीम मौजूद है। मासूम बच्चे को NDRF टीम ने अपने इक्विपमेंट से हाथ बंधे निकाला है। हालांकि टीम गुरुवार देर रात से ही प्रयास कर रही थी।
इस दौरान दो बार प्रयास नाकाम हो चुके थे। रेस्क्यू टीम को उसके हाथों में रोप रिंग पहनाकर बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद लोहे की छड़, रस्सी के साथ बोरवेल की मोटर निकलने वाली मशीन से प्रयास कर रही थी। शुक्रवार दोपहर बाद से ही एनडीआरएफ ओर एसडीआरएफ टीम ने प्रयास तेज कर दिए है, मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है।
40 फीट पर स्टेबल किया था
शुक्रवार दिन में रेस्क्यू टीम ने बोरिंग मशीन लगाकर मासूम बच्चे को 40 फीट पर स्टेबल किया था इसके बाद से ही समांतर एक टनल बनाई जा रही थी, जिसमे 5 पोकलेन मशीन इस कार्य को कर रही है, उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के साथ एसडीएम तहसीलदार के साथ सीएचएमओ डॉक्टर मौके पर मौजूद रहे।
घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही
एसपी ने बताया कि बच्चे के शव को बड़नगर के शासकीय अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टीम भी वहां पहुंच रही है। मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करने वाले सभी लोगों और टीमों का आभार भी व्यक्त किया गया।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
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