Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़उज्जैनShajapur Murder Case lover used to tease husband by sending photos with his girlfriend killed
प्रेमिका संग फोटो भेज चिढ़ाता था प्रेमी, पति ने दोस्त के साथ खेत में की हत्या; पुलिया से फेंका शव

संक्षेप:

Feb 07, 2026 05:49 pm IST
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 4 फरवरी को नदी की पुलिया के नीचे मिले युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को प्रेम प्रसंग और प्रतिशोध की भावना के चलते अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने इसे दुर्घटना का रूप देने की नाकाम कोशिश भी की। जांच पड़ताल में सामने आया की इस पूरे विवाद की जड़ शाजापुर का विजयनगर क्षेत्र था, जहां मृतक की बहन और आरोपी का परिवार पड़ोसी के तौर पर रहते थे।

मृतक की प्रेमिका आरोपी की दूसरी पत्नी थी, मृतक आरोपी की पत्नी को गुजरात मजदूरी के बहाने ले गया था, और वंहा पर उसके साथ फोटू खिंचवाए थे, वापस आने के बाद मृतक आरोपी को व्हाट्सएप पर पत्नी के साथ खिंचवाए फोटू भेजकर चिढ़ाता था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने ही अपने साथी के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी और इसे दुर्घटना का रूप देने की नाकाम कोशिश भी की। आरोपी पति और उसके एक साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

मजदूरी दिलाने के बहाने गुजरात ले गया था

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक राजेश मालवीय का मुख्य आरोपी रवि उर्फ रविंद्र मालवीय की पत्नी आरती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवाद की शुरुआत 20 जनवरी को हुई, जब राजेश अपनी बहन के साथ मिलकर रविंद्र की पत्नी को मजदूरी दिलाने के बहाने गुजरात ले गया था। जब रविंद्र को अपनी पत्नी और राजेश के संबंधों के बारे में पता चला, तो हत्या करने की साजिश रची। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के हालातों से पुलिस को शक हुआ।

खुद को राजेश का भाई बताया

साजिश के तहत आरोपी रविंद्र ने अपने दोस्त राहुल मालवीय के फोन से राजेश से संपर्क किया। उसने खुद को राजेश का भाई बताया और शादी कराने का भरोसा देकर उसे ग्राम टुंगनी बुलाया। 3 फरवरी की रात जब राजेश वहां पहुंचा, तो दोनों आरोपी उसे गांव के पास एक गेहूं के खेत में ले गए। वहां आरोपियों ने राजेश के साथ जमकर मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने राजेश के शव और उसकी बाइक को लखुंदर नदी की पुलिया के नीचे फेंक दिया। 4 फरवरी को राजेश का शव मिलने के बाद उसके भाई सोनू मालवीय ने पुलिस को सूचना दी थी।

पहली शादी साल 2016 में हुई थी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रवि उर्फ रविंद्र की पहली शादी साल 2016 में हुई थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह करीब चार माह पूर्व खंडवा निवासी आरती को अपने साथ लाया था और उससे शादी कर ली थी। आरती के साथ उसकी एक बेटी भी है। विवाद तब गहराया जब मृतक राजेश मालवीय बीते माह की 20 तारीख को आरती को गुजरात ले गया और वहां उसके साथ फोटो खिंचवाए। वहीं जब रविंद्र ने पत्नी से संपर्क करना चाहा, तो राजेश और उसकी बहन बात नहीं करने देते थे, जिस पर रविंद्र ने पुलिस शिकायत की धमकी दी। इसके बाद 24 जनवरी को वे शाजापुर लौटे, लेकिन 25 जनवरी को राजेश फिर आरती को लेकर देवास चला गया। अंततः जब रविंद्र अपनी पत्नी को गांव ढुंगानी ले आया, तो राजेश उसे चिढ़ाने के लिए लगातार गुजरात में क्लिक की गईं तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजने लगा, जिससे आक्रोशित होकर रविंद्र ने हत्या की साजिश रच डाली।

पुलिस ने शक को ऐसे किया दूर

लालघाटी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू की पुलिस तकनीकी साक्ष्य के साथ साइबर सेल और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंची। जांच के दौरान आरोपियों की कॉल डिटेल्स खंगालने और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस का शक रविंद्र और राहुल पर गहरा गया। हिरासत में लिए जाने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

