महिला के पीछे कांच की बोतल लेकर टूट पड़ा सिरफिरा; किया लहूलुहान: क्या मामला?
होटल में महिला कर्मचारी ने जब अश्लील बातें सुनने से इनकार कर दिया तो अन्य कर्मचारी ने कांच की बोतल से सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला लहूलुहान हो गई।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के समीप एक होटल में आरोप है कि महिला कर्मचारी से अश्लील बातें करने का विरोध करने पर कांच की बोतल से हमला किया गया हैं, जिसमें महिला सिर फूट गया है। ओर उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीन से चार लोग पहले आपस में झगड़ते करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान महिला को धक्का देकर मारपीट की जा रही है। पुलिस ने वायरल सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार ओर पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।मामले की जांच की जा रही है।
उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित होटल शिवसागर एनएक्स में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच विवाद हिंसक हो गया। यंहा काम करने वाली एक महिला कर्मचारी सुमन कुशवाह ने आरोप लगाया कि अश्लील टिप्पणियों का विरोध करने पर महिला कर्मचारी और उसके पति के साथ जमकर मारपीट की गई, पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महिला कर्मचारी का आरोप
महिला का आरोप है कि होटल में काम करने वाले दोनों कर्मचारी अश्लील बातें कर रहे थे। महिला ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान महिला का पति उसे लेने होटल पहुंचा। उसने विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी झूमाझटकी करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी रौनक ने पास में रखी कांच की बोतल महिला पर फेंक दी, जिससे वह घायल होकर लहूलुहान हो गई।
क्या है मामला?
होटल में रोटी बनाने का काम करने वाली महिला ने जब साथ में काम करने वाले आरोपी रौनक और हरिओम द्वारा की जा रही अश्लील बातों का विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी बीच जब महिला का पति उसे लेने पहुंचा और उसने बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी झूमाझटकी की। विवाद बढ़ने पर आरोपी रौनक ने पास में रखी कांच की बोतल से महिला के सिर पर दे मारी, जिससे वह लहूलुहान हो गई। आरोपियों ने जाते-जाते पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना का सीसीटीवी हुआ वायरल
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मारपीट की लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें आरोपी दोनों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि थाना क्षेत्र स्थित होटल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार होटल में साथ काम करने वाले कर्मचारी रौनक और हरिओम के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरिफ्तार कर लिया है मामले में। पूछताछ जारी है जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा न्यायलय में पेश किया जाएगा।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
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