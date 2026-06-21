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उज्जैन में कुछ देर नहीं दिखेगी परछाई! इस दुर्लभ खगोलीय घटना की क्या वजह?

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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इस दौरान सूर्य ठीक कर्क रेखा के ऊपर लंबवत स्थिति होगा। परछाई इतनी छोटी होगी कि वह दिखाई नहीं देगी। इस घटना को जीरो शैडो डे कहा जाता है। हर साल 21 जून को सबसे लंबे दिन पर ऐसा होता है।

उज्जैन में कुछ देर नहीं दिखेगी परछाई! इस दुर्लभ खगोलीय घटना की क्या वजह?

मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज (रविवार, 21 जून) एक अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, इस दौरान उज्जैन में 12 बजकर 28 मिनट पर इस अनोखी घटना के चलते कुछ पलों के लिए पेड़, खंभों और अन्य वस्तुओं की परछाइयां लगभग गायब हो जाएगी। बताया जाता है कि वैज्ञानिक भाषा में इसे ‘शून्य छाया दिवस’ भी कहा जाता है।

इस खगोलीय घटना में सूर्य ठीक कर्क रेखा के ऊपर लंबवत स्थिति में पहुंच जायगा। इसके कारण उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, उज्जैन में इस दिन सूर्योदय सुबह 5:42 बजे और सूर्यास्त शाम 7:16 बजे होगा। इस तरह दिन की अवधि 13 घंटे 34 मिनट और रात की अवधि 10 घंटे 26 मिनट रहेगी।

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खगोलीय घटनाओं का प्रमुख केंद्र

उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राचीन खगोलीय ज्ञान की भी धरोहर मानी जाती है यहां चिंतामन रोड पर स्थित ‘यंत्र महल’ के नाम से वेधशाला है जो कि पुरातन काल से खगोलीय घटनाओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बताया जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन से ही समय की गणना होती थी। बता दें कि यहां बनने वाली शंकु की छाया दिन की अवधि बढ़ने या घटने के साथ घटती-बढ़ती रहती है।

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300 साल पहले 1733 ईस्वी में बनवाया था

इस वेधशाला को जयपुर के महाराजा जयसिंह ने 300 साल पहले 1733 ईस्वी में बनवाया था, जैसा कि भारत के खगोलशास्त्री और भूगोलवेत्ता यह मानते आए हैं कि देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है। यहां के प्रेक्षाग्रह का भी विशेष महत्व रहा है। वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त बताते हैं कि पुरातन काल में उज्जैन ज्योतिष और खगोल विज्ञान का वैश्विक केंद्र माना जाता था, एक समय दुनिया का समय निर्धारण भी यहीं से होता था ओर आज भी इसकी अद्भुत वैज्ञानिक विरासत को देखने देश-विदेश से पर्यटक उज्जैन पहुंचते हैं।

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छाया से सात रेखाएं खींची गई हैं

जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त के अनुसार, साफ आसमान और तेज धूप की मौजूदगी में शंकु यंत्र के माध्यम से इस अद्भुत खगोलीय दृश्य का अवलोकन किया जा सकेगा, शंख यंत्र यहां स्थित एक यंत्र है जो क्षितिज वृत्त के तल में बना है, जिसकी छाया से सात रेखाएं खींची गई हैं। जो 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, ये रेखाएं 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर दिन और रात दर्शाती हैं।

रिपोर्ट - विजेंद्र यादव

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