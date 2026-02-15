T20 WC: पाक को धूल चटाने के लिए महाकालेश्वर में हवन, सूर्या-हार्दिक की फोटो के साथ मांगी दुआ

इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे सहित टीम के अन्य प्लेयर्स के फोटो को शिवलिंग के पास रखकर पूजन किया गया। चिर परिचित प्रतिद्वंदी टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होने जा रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी20 विश्व कप मुकाबले से पहले श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में हवन पूजन किया गया। हवन पूजन क्रिकेट प्रेमियों, पंडित-पुजारियों ने मिलकर किया। इस दौरान हाथ में टीम इंडिया के पोस्टर भी थे। यही नहीं टीम इंडिया की जीत के लिए इस दौरान विशेष अनुष्ठान भी किया गया।

इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा, ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे सहित टीम के अन्य प्लेयर्स के फोटो को शिवलिंग के पास रखकर पूजन किया गया। चिर परिचित प्रतिद्वंदी टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होने जा रहा है।

देशभर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार भी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भक्तों ने हर-हर महादेव का नारा लगाकर पूजा अर्चना की और टीम इंडिया की जीत के लिए भी दुआ मांगी।

पिछले दोनों मुकाबले जीत चुके दोनों आपको बता दें कि आईसीसी टी20 विश्व कप का आगाज 7 फरवरी को हुआ था। इसका फाइनल 8 मार्च को होगा। टीम इंडिया ने अबतक खेले अपने दोनों मैच जीते हैं तो पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। भारत ने अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेले हैं जिनमें सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और हार्दिक पंड्या ने संकटमोचक की भूमिका निभाई।

मैच से पहले क्या बोले सूर्यकुमार? मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार ने कहा है कि ‘हमारे पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और सिराज जैसे अच्छे तेज गेंदबाज हैं और मजबूत स्पिनर भी हैं। टीम के सभी खिलाड़ी समझदार हैं और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। माहौल खिलाड़ियों से और ड्रेसिंग रूम से शुरू होता है। मैदान पर जो दिखता है, वह उसी का परिणाम है।’

भारत और पाकिस्तान टीमें भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा,वरूण चक्रवर्ती ।