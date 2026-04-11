होटल में था कपल और अचानक पहुंच गए पुलिस और हिंदू संगठन के लोग, लव जिहाद का आरोप
उज्जैन शहर में शुक्रवार को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलापत्थर इलाके स्थित एक होटल में उस दौरान हंगामा ओर विवाद की स्थिति बन गई जब हिंदू युवती ओर मुस्लिम युवक को हिंदूवादी संगठन ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शुक्रवार लव जिहाद की आशंका के चलते हिंदूवादी संगठन ने जमकर बवाल मचाया, यंहा रायपुर के एक मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती के होटल में मिलने से संगठन ने युवक सहित होटल संचालक पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने होटल पर नियमों की अनदेखी और युवक के आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोप लगाए हैं। संगठन ने यह भी दावा किया कि युवती के परिजनों को उसकी लोकेशन और साथ मौजूद व्यक्ति की जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, युवक पर रायपुर में पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि, पुलिस ने इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं की है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
उज्जैन शहर में शुक्रवार को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलापत्थर इलाके स्थित एक होटल में उस दौरान हंगामा ओर विवाद की स्थिति बन गई जब हिंदू युवती ओर मुस्लिम युवक को हिंदूवादी संगठन ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। मिली जानकारी के अनुसार हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक रितेश माहेश्वरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और होटल रजिस्टर की जांच की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर कमरे के बाहर युवक से बात की इस दौरान संगठन ने आरोप लगाया की होटल संचालक ने बिना दस्तावेज की जांच कर रूम उपलब्ध कराया, युवक पर पूर्व में गंभीर अपराध है दर्ज है।
हिंदू जागरण मंच ने होटल पर लगाए आरोप
हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी ने बताया कि मामला संदेहास्पद लगने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने होटल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्याप्त जानकारी और दस्तावेजों की जांच किए बिना कमरा देना नियमों के खिलाफ है और इससे शहर की छवि प्रभावित होती है। युवक ने बताया कि वह अपनी दोस्त के साथ उज्जैन आया है और वे एक-दूसरे को जानते हैं। इसके बाद पुलिस युवक को अपने साथ ले गई।
5 हजार रुपए लेकर कमरा उपलब्ध कराया
हिंदू जागरण मंच के अर्जुन सिंह भदोरिया के अनुसार, युवक की पहचान रायपुर निवासी सोहेल शेख के रूप में हुई है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि युवक-युवती को पहले शहर के चार-पांच होटलों में कमरा नहीं मिला, यहां तक कि ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पाई थी। इसके बाद एक होटल संचालक ने करीब 5 हजार रुपए लेकर उन्हें कमरा उपलब्ध कराया।
जांच पड़ताल जारी है
उज्जैन के नानाखेड़ा थाना पुलिस ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस युवक के पूर्व के मामलों को जांच पड़ताल कर रही है यदि उसमें किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही होती है तो वह की जाएगी।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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