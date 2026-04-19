महाकुंभ से चर्चा में आईं हर्षा अब हुईं हर्षानंद गिरि, उज्जैन में लिया संन्यास; खुद का पिंडदान भी किया

गुरुदेव के मार्गदर्शन में संन्यास का मार्ग अपनाया है और संकल्प लिया है कि वे अपना जीवन धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा में समर्पित करेंगी और संन्यास की मर्यादा का पालन करेंगी।

प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर के समक्ष दीक्ष देते हुए धार्मिक अनुष्ठानों के बाद संन्यास ले लिया है। अब उनका नया नाम हर्षानंद गिरी होगा। इस दौरान संन्यास परंपरा के अनुसार शिखा और दंड त्यागने की विधि कराई गई, इस मौके पर स्वामी हर्षानंद गिरि ने कहा कि यह उनके जीवन का नया अध्याय है। उन्होंने गुरुदेव के मार्गदर्शन में संन्यास का मार्ग अपनाया है और संकल्प लिया है कि वे अपना जीवन धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा में समर्पित करेंगी और संन्यास की मर्यादा का पालन करेंगी।

उन्होंने अक्षय तृतीया के खास मौके पर संन्यास लिया है। उन्हें उज्जैन के पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने संन्यास दीक्षा दी। इस दौरान उन्होंने संन्यास परंपरा के अनुसार, उन्हें शिखा और दंड त्याग की विधि कराई गई। साथ ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी कराए गए, जो पूर्व जीवन के त्याग और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं। अध्यात्म से पहले वे स्टेज एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हैं। वे सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार से जुड़े वीडियो बनाती हैं। हर्षा ग्रेजुएट हैं और अहमदाबाद से योग स्पेशल कोर्स कर रखा है।

आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट हर्षा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज की शिष्या हैं। हर्षा इंस्टाग्राम पर धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट साझा करती हैं। इंस्टाग्राम पर 18 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। दो साल पहले निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज से दीक्षा ग्रहण की थी। अब उत्तराखंड में रहती हैं।

उम्र 30 साल के करीब प्रयागराज से सुर्खियों में आईं हर्षा रिछारिया की उम्र 30 साल के करीब है उन्होंने बीबीए प्रोफेशन एंकरिंग और मॉडलिंग की है, उनका परिवार मूलतः था उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है। उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर और मां किरण रिछारिया बुटीक चलाती हैं। एक भाई कपिल है जो प्राइवेट जॉब करता है।

पूरा परिवार भोपाल में रहता है। 4 जनवरी को महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थीं। इसके बाद शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा था कि यह उचित नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है।

सुमनानंद गिरि महाराज ने क्या कहा था? महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने कहा था कि संन्यास दीक्षा एक गहन और अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक पथ पर चलता है। मेरा सभी संन्यासियों से यही आग्रह रहता है कि वे संन्यास की गरिमा को कभी कलंकित नहीं होने दें। एक संन्यासी के आचरण का प्रभाव पूरे समाज और संन्यास परंपरा पर पड़ता है, इसलिए विधि-विधान और मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है।