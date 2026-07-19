उज्जैन में दो पक्षों के बीच देर रात गोलीबारी; दो लोगों की मौत; पुलिस ने किया आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर
उज्जैन में देर रात दो पक्षों में पुरानी रंजिश के वजह से गोलीबारी हुई। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पिछले होली पर महिला को लेकर विवाद हुआ था।
मध्यप्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर विवाद हुआ जो कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से हथियार बाहर निकल आये और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा दिया। वारदात के मुख्य आरोपी को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर 5 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है, 3 अन्य लोग भी घायल बतायए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के जूना अखाड़ा चौराहे के पास दरबार फूड रेस्टोरेंट के सामने शनिवार रात करीब 11 बजे पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवाद के दौरान जमकर चाकूबाजी और फायरिंग की गई। घटना में वरिष्ठ भाजपा नेता दिल्लू पहलवान के भतीजे लोकेश गौरकर पिता स्व. प्रदीप गौरकर की मौत हो गई। वहीं दिल्लू पहलवान के बेटे तपन गौरकर के हाथ में गंभीर चोट आई है। एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने लोकेश को मृत घोषित कर दिया। तपन और अन्य घायल का इलाज जारी है। फिलहाल नीलगंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में मृतक के भाई जय, दिलीप समेत गोरकर परिवार के अन्य सदस्य गंभीर घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।आसपास से पूछताछ में पता चला है कि ताबड़तोड़ चार राउंड फायर किए गए। एक गोली लोकेश गोरकर को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे बचाने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए।
घर के बाहर ही हत्या
एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पराशर ने बताया कि दरबार फूड रेस्टोरेंट के सामने घर के बाहर लोकेश गोरकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे बचाने पहुंचे उसके भाई और परिवार के तीन अन्य सदस्यों पर भी हमला किया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।
होली पर महिला को लेकर विवाद
पासी परिवार और गोरकर परिवार के बीच बीते होली के त्योहार पर एक महिला को लेकर विवाद हुआ था। उस समय पुलिस ने मामला शांत करा दिया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच रंजिश खत्म नहीं हुई। शनिवार रात इसी तनाव ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया,लोकेश के बड़े भाई जय और चचेरे भाई तपन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां जय ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया।
रिपोर्ट - विजेंद्र यादव
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