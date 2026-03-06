5 लाख में बेचना चाहता था पिता! मना किया तो माला बेचने वाली बेटी को चाकू से गोदा, फरार
वह रोज की तरह महाकाल मंदिर के सामने माला बेच रही थी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी पिता वहां पहुंचा और गुस्से में आकर लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास माला बेचने वाली बेटी के ऊपर पिता ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया, गंभीर हालत में आसपास रहने वालों ने बेटी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, उसका इलाज जारी है, पुलिस ने बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिता बेटी को 5 लाख रुपये लेकर शादी करने का दबाव बना रहा था, बेटी के ना मानने पर चाकू से हमला किया है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
उज्जैन शहर में महाकाल मंदिर के बाहर बेटी के ऊपर शुक्रवार उसके ही पिता ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती महेश्वर जेल रोड क्षेत्र की रहने वाली है और वर्तमान में कार्तिक मेला ग्राउंड क्षेत्र में अपनी मां के साथ रह रही थी। घायल युवती की पहचान वर्षा पारदी (18) के रूप में हुई है, ओर वह रोज की तरह महाकाल मंदिर के सामने माला बेच रही थी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी पिता वहां पहुंचा और गुस्से में आकर लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया।
सड़क पर आमने-सामने हो गए थे
प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह महाकाल घाटी क्षेत्र में लड़की की मां और उसके पिता के परिवार के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष सड़क पर आमने-सामने हो गए। हमले के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल वर्षा को उज्जैन के चरक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
16 साल पहले परिवार को छोड़कर चला गया था
मां ने बताया कि आरोपी पिता करीब 16 साल पहले परिवार को छोड़कर चला गया था और उसने दूसरी शादी कर ली थी। युवती की मां माना बाई का कहना है कि उन्होंने ही बेटी का पालन-पोषण किया है। उसके पिता एक रिश्तेदार के साथ आए थे और कह रहे थे कि उसकी शादी नहीं करेंगे बल्कि उसे 5 लाख रुपए में बेच देंगे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि पुलिस टीम अस्पताल पहुंची है। युवती के बयान लिए जाएंगे और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
