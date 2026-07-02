जमीन में हिस्सा मांग तो मिली 'तालिबानी सजा'... महिला को अर्धनग्न कर निकाला जुलूस; पूर्व ससुर की क्रूरता
एक महिला तीन साल बाद अपने दूसरे पति के साथ पूर्व ससुराल में लौटी और जमीन में हिस्से में की मांग की तो उसपर पूर्व ससुर ने क्रूरता की हद पार कर दी है।आरोप है कि दंपत्ति को ‘तालिबानी सजा’ देते हुए जुलूस निकाला।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में तीन साल बाद शादी कर इंदौर से लौटे दंपती को महिला के पूर्व ससुर ने भीड़ जमाकर महिला के बाल काटे, कपड़े फाड़े और जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न कर 'तालिबानी सजा' देते हुए उसका जुलूस निकाल दिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची, पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ओर आरोपिंयो में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए घेराबंदी कर तीन मुख्य आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आठ अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। बताया जा रहा है कि विवाह के बाद महिला अपने ससुराल की जमीन में हिस्सेदारी की मांग कर रही थी। इसी सिलसिले में वह तीन दिन पहले ससुराल पहुंची थी, जहां विवाद के बाद यह घटना हुई है।
मामला एमपी के उज्जैन जिले से 75 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के झारड़ा के हरनिया खेड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि तीन साल पहले अपने पहले पति को छोड़ तीन साल बाद दूसरे युवक से विवाह कर 40 वर्षीय महिला जब अपने दूसरे पति के साथ गांव लौटी, तो पूर्व पति के परिवार और ग्रामीणों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। इस दौरान आरोपियों ने सरेराह महिला के बाल काट दिए, कपड़े फाड़ दिए और दोनों को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीण तमाशबीन बने वीडियो बनाते रहे।
जबरदन दरावाज तोड़ा और घर में धावा बोला
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह अपने घर के कमरे में थी, तभी आरोपी सुमेर सिंह, कचरू सिंह और बद्रीलाल अपने अन्य साथियों के साथ जबरन दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाल और हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकाला, जहां पहले से अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान महिला के बाल काट दिए, उसके कपड़े फाड़कर अर्धनग्न कर दिया और गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला, और उसके पति के साथ मारपीट की गई और दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में महिला की आंख, गाल, सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं, जबकि उसके पति के चेहरे, सीने और पेट पर भी चोटें आईं।
11 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल से ही तीन मुख्य आरोपियों सुमेर सिंह, बद्रीलाल और कचरू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुल झारड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की झारड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी
झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाबोर ने बताया कि घटना 30 जून की सुबह करीब 9:30 बजे की है, थाना मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम हरनिया खेड़ा में यह घटना हुई है, पुलिस जांच और पीड़िता से पूछताछ में सामने आया कि पीड़िता का विवाह इसी गांव के एक युवक से हुआ था। करीब तीन साल पहले वह पहले पति को छोड़कर गांव के ही दूसरे युवक के साथ चली गई थी और दोनों ने विवाह कर लिया था। इसके बाद से यह दंपती इंदौर में रह रहा था। तीन साल का लंबा वक्त बीतने के बाद मंगलवार को जब दोनों अचानक गांव वापस लौटे, तो इसकी भनक महिला के पूर्व ससुर को लग गई। उसने रंजिशवश गांव के कुछ असामाजिक तत्वों को एकत्रित किया और इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया।
हिस्सेदारी मांगने पर नाराजगी
उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन जिले में एक विवाहिता के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। जंहा अपने गांव लौटी महिला के द्वारा जमीन में हिस्सेदारी की मांग से नाराज ससुराल पक्ष के ससुर, सांस के लोगों ने अमानवीय घटना को अंजाम दिया है, पुलिस ने 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ कानून की गंभीर और गैर-जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरिफ्तार किया गया है वंही फरार 8 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की फास्ट-ट्रैक जांच सुनिश्चित की जाएगी।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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