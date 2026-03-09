CM से महज 15 फीट दूर फटा 'चाइना मेड' पटाखा, मची भगदड़; बीजेपी नेता और पत्रकार समेत 8 घायल
उज्जैन में रविवार रंगपंचमी पर निकली कृष्ण सुदामा गैर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस मंच के पास धमाका हुआ,उसके ठीक सामने मुख्यमंत्री मौजूद थे।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में रंगपंचमी पर सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, रविवार दोपहर श्रीकृष्ण-सुदामा रंगोत्सव गेर में मुख्यमंत्री जिस मंच पर मौजूद थे, उससे महज 15 फीट की दूरी पर पटाखे का जोरदार धमाका हो गया, धमाका इतना तेज था कि आसपास जमा भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग घबराकर गिर पड़े। कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, इस घटना में मीडियाकर्मी सहित 8 लोग घायल हुए हैं जिसमें से 2 को इंदौर रेफर किया गया है। इस पूरे मामले पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी का बयान सामने आया है, उन्होंने भाजपा की अंतर्कलह के साथ सीएम की हत्या का प्रयास का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
उज्जैन में रविवार रंगपंचमी पर निकली कृष्ण सुदामा गैर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस मंच के पास धमाका हुआ,उसके ठीक सामने मुख्यमंत्री मौजूद थे। घटना संत नगर से ओर सिंधी कॉलोनी के बीच की है, यहां जेसीबी से मुख्यमंत्री को माला पहनाने का कार्यक्रम भी रखा गया था। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गुब्बारे हटवा दिए गए थे और जेसीबी से माला पहनाने का कार्यक्रम भी रोक दिया गया था। इसी बीच किसी ने डिवाइडर के पास कलर स्मोक स्काई शॉट पटाखा फोड़ आतिशबाजी कर दी।
लोगों कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया
इस दौरान चाइना मैड पटाखे में ब्लास्ट हो गया, अचानक से हुए ब्लास्ट से कुछ पल के लिए लोगों कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चारों तरफ धुआं फैल गया, लोगों की चीख-पुकार सुनाई देने लगी। धुआं कम होने पर दिखा कि कई लोग अपने कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ घायल हालत में भीड़ से दूर भाग रहे थे। घटना में एक मीडियाकर्मी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी का निजी अस्पताल में ईलाज कराया गया। दो गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है।
निजी कंपनी को ठेका दिया गया था
मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के इंतजाम नगर निगम के पास थे, जिसने एक निजी कंपनी को ठेका दिया था। जिस धमाके की बात कही जा रही है, वह चाइना मेड मल्टी शॉट फायरवर्क था। इसे रिमोट के जरिए चलाया जाता है। एक बार में करीब 25 से 30 शॉट फायर होते हैं। इसमें रंगीन रोशनी, धुआं और धमाका भी होता है। कार्यक्रम के दौरान इसी मल्टी शॉट फायरवर्क में धमाका हुआ था।
करीब 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे
प्रत्यक्षदर्शी से मिली जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण-सुदामा गैर की शुरुआत होने वाली थी। रंग-गुलाल खेलने के लिए हजारों लोग वहां जमा थे। करीब 10 मिनट बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे। उनका स्वागत चल रहा था, इसी बीच डिवाइडर के नजदीक जोरदार धमाका हुआ। जहां धमाका हुआ, उस जगह के सबसे करीब राजेंद्र भाटिया और वीरेंद्र आंजना थे। उनके हाथ, पेट और चेहरे तक झुलस गए। दोनों को निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोपहर करीब 1:45 बजे इंदौर रेफर किया गया।
वायरल वीडियो में क्या?
वीडियो में ब्लास्ट के बाद तीन मल्टी शॉट फायरवर्क दिखाई दे रहे हैं, धमाका एक साथ फूटने की वजह से हुआ। यानी करीब 75 शॉट बारी-बारी से चलने थे, लेकिन वे एक साथ ही फट गए, जिससे कार्यक्रम के दौरान तेज धमाका हो गया। आमतौर पर इसे बड़े कार्यक्रमों, शादी समारोह या किसी इवेंट में स्टेज पर लगाया जाता है। लेकिन आयोजन समिति के इवेंट मैनेजर ने इसे सड़क पर रखकर चला दिया।
अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा की रंगोत्सव में गुब्बारे लगाए गए थे। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी। वहीं मामले को लेकर उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सामने आया है उन्होंने इसे भाजपा की अंतर्कलह के साथ सीएम की हत्या के प्रयास के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि होली के त्योहारों पर पटाखों का क्या काम यह तो रंगों का त्योहार है।
