क्रूरता की हद: दूसरे के बिस्तर पर सोया छात्र, शिक्षक ने डंडों से बेरहमी से पीटा; चीखता रहा मासूम
वीडियो में शिक्षक छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। इस दौरान छात्र दर्द से चीख रहा है, लेकिन टीचर लगातार उसे डंडे से पिटता जा रहा है। वीडियो परिसर के एक कमरे का बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक छात्र को दूसरे के बिस्तर पर सोने की बात पर शिक्षक ने ऐसी सजा दी कि रूह कांप गई, शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से डंडे से पीटा। जिसका एक विडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद चिंतामणि पुलिस ने संज्ञान लिया और संस्थान पर पहुंची यहां प्रबंधक से चर्चा करने के बाद विधि संवत कार्रवाई करने की बात कही वहीं दूसरी ओर संस्थान ने भी एक जांच कमेटी बनाई है।
मामले को लेकर संस्थान प्रबंधन से चर्चा करनी चाही तो उनसे चर्चा नही हो पाई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान उसी कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है और शनिवार को वायरल कर दिया है। वीडियो भारत सरकार के अधीन संचालित आवासीय संस्थान महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या का बताया जा रहा।
छात्र दर्द से चीखता रहा
वीडियो में शिक्षक छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। इस दौरान छात्र दर्द से चीख रहा है, लेकिन टीचर लगातार उसे डंडे से पिटता जा रहा है। वीडियो परिसर के एक कमरे का बताया जा रहा है। इसमें आरोपी शिक्षक दत्तदास शेवड़े पिटाई के दौरान छात्र से सवाल-जवाब करते हुए उस पर छड़ी बरसाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी सामवेद राणायनी शाखा में पदस्थ है और उसके पास वार्डन की भी जिम्मेदारी है। घटना का वीडियो शनिवार को सामने आया। बताया जा रहा है कि वह छात्र के दूसरे के बिस्तर पर सोने की बात से नाराज था।
छुट्टी होने के वजह से प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका
मिली जानकारी के अनुसार यह प्रतिष्ठान भारत सरकार के अधीन संचालित आवासीय संस्थान है, जहां वैदिक शिक्षा दी जाती है। देशभर से छात्र यहां अध्ययन के लिए आते हैं और परिसर में ही रहते हैं। छात्रों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्यावंदन करना और अनुशासन का सख्ती से पालन अनिवार्य होता है। नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी वार्डन और शिक्षकों पर होती है। वीडियो वायरल होने के बाद संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। छुट्टी होने के वजह से प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि जानकारी मिली है कि मामले को लेकर संस्थान ने एक जांच कमेटी बना दी है जो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
पीड़ित छात्र से चर्चा करेगी पुलिस
चिंतामण थाना प्रभारी हेमराज यादव ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। यादव के मुताबिक प्रबंधन ने जांच कमेटी बनाने की बात कही है और छात्र को सुबह पुलिस के सामने पेश करने को लेकर कहा है। पुलिस छात्र से सुबह चर्चा करेगी और विधि संवत कार्रवाई करेगी।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
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