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एक बीड़ी के लिए मर्डर? युवक ने नशे की हालत में बेरहमी से तलवार से काट डाला

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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एक 50 वर्षीय शख्स ने करीब 18 वर्षीय युवक की इस वजह से कथित तौर पर हत्या कर दी क्योंकि उसने बीड़ी देने से इनकार कर दिया था। आरोपी इस हद तक गुस्सा हुआ कि तलवा से ही सीने पर जोरदार वार कर दिया।

एक बीड़ी के लिए मर्डर? युवक ने नशे की हालत में बेरहमी से तलवार से काट डाला

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मामूली विवाद में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि मृतक ओर आरोपी ने साथ में बैठकर पहले शराब पी इसके बाद नशे में बीड़ी मांगने पर दोनों में कहासुनी हुई इसके बाद आरोपी घर जाकर तलवार ले आया और सोते समय तलवार मार कर उसकी हत्या कर दी।

घटना की जानकारी लगते ही आपसास के लोग जमा हो गए ओर पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर मर्ग कायम कर पंचनामा बनाकर युवक का शव पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि इस घटनाक्रम में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है।

हत्या के बाद इलाके में सनसनी

उज्जैन जिले के नागदा के बिड़लाग्राम थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बीड़ी मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद 50 वर्षीय मोहनलाल ढोली ने जी ब्लॉक टापरी इलाके में 18 वर्षीय युवक जय प्रकाश ठाकुर की तलवार से हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है, बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद मोहनलाल ने जयप्रकाश से बीड़ी मांगी, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो हाथापाई में बदल गई।

थप्पड़ के बाद आगबबूला हो गया था आरोपी

हाथापाई के दौरान मोहनलाल को थप्पड़ लग गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद जयप्रकाश पास ही पड़ोसी के घर के बाहर खाट पर लेटकर मोबाइल चला रहा था। इनके बाद गुस्से में पहले से आगबबूला मोहनलाल अपने घर गया और तलवार लेकर लौटा। उसने खाट पर लेटे जयप्रकाश के सीने पर जोरदार वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल केवल मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजन की मांग है कि घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। परिजन और स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करेंगे।

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दोनों अक्सर साथ में ही शराब पार्टी करते थे

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहनलाल ढोल बजाने का काम करता है, जबकि जयप्रकाश बेरोजगार था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और अक्सर साथ में शराब पीते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद मृतक के परिजन अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, पुलिस ने उन्हें समझाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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मृतक दादा-दादी के साथ रह रहा था

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी नशे की हालत में था। उसने जय प्रकाश से बीड़ी मांगी, लेकिन बीड़ी नहीं होने की बात कहकर युवक ने मना कर दिया। इससे आरोपी भड़क गया और दोनों के बीच विवाद हो गया। परिजन के मुताबिक, जय प्रकाश नागदा में अपने दादा-दादी के साथ रहता था, जबकि उसके माता-पिता रोजगार के लिए इंदौर में रहते हैं। उनका आरोप है कि घटना के समय आरोपी के साथ कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे।

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वार इतना तगड़ा था कि मौके पर मौत

बिड़ला ग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार के अनुसार, वारदात से कुछ समय पहले तक मृतक जयप्रकाश और आरोपी मोहनलाल साथ थे, इस दौरान दोनों ने शराब पी थी।विवाद बढ़ने पर आरोपी ने तलवार से युवक के सीने पर जोरदार वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि युवक के सीने से पेट तक गहरा घाव हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसी रात उसे गिरफ्तार कर लिया।

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

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