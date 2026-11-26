उज्जैन में खड़े हनुमान की मूर्ति में आ रही दरार! मंदिर पर भक्तों का पहुंचना शुरू, प्रदर्शन की चेतावनी
उज्जैन में खड़े हनुमान की मूर्ति में आ रही दरार का दावा किया जा रहा है। खबर मिलते ही मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में खड़े हनुमान फिर एक बार चर्चाओं में है मंदिर के प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि खड़े हनुमान प्रतिमा में दरारें पड़ रही है और पीछे का हिस्सा भी खराब हो रहा है। प्रशासन पिछले तीन माह में इसकी स्कैनिंग दो बार कर चुका है हालांकि प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। मंदिर का मूल ढांचा हटाए जाने के बाद भी प्रतिमा उसी स्थान पर टेंट के नीचे विराजमान है। बजरंग दल से जुड़े शैलू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन बार-बार प्रतिमा को हटाने का प्रयास कर रहा है। भक्तों ने साफ कहा है कि प्रतिमा को कहीं और स्थापित करने की कोशिश हुई तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।
खबर फैलते ही मंदिर पर भक्तों का पहुचना शुरू हो गया है, गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रतिमा की स्केनिंग करने की भी बात सामने आई थी ,जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थे। अब भक्तों द्वारा दावा किया जा रहा है कि प्रतिमा में दरार आ रही है। मंदिर के पुजारी सहित भक्ति मंदिर को ही रखने की बात लगातार कह रहे हैं और राज्य शासन से भी गुहार लगाई जा रही है।
श्रद्धालुओं में नाराजगी, क्या मांग?
उज्जैन में खड़े हनुमान मंदिर का मुख्य ढांचा हटाए जाने के बाद प्राचीन प्रतिमा की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर कैनोपी यानी टेंट लगाया गया है ,मंदिर से जुड़े भक्तों ने दावा किया है कि प्रतिमा में दरारें आने लगी हैं। इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है। श्रद्धालु प्रतिमा को मूल स्थान पर ही सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु इसकी तुलना अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले भगवान राम के टेंट में विराजमान रहने की स्थिति से भी कर रहे हैं, बताया जा रहा इस संबंध में प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। भक्तों ने प्रतिमा को दूसरी जगह स्थापित करने पर सहमति नहीं दी है। इसके बावजूद प्रशासन बार-बार प्रतिमा को हटाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रतिमा को विस्थापित करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
रिपोर्ट का इंतजार
भाजपा के पार्षद शिवेन्द्र तिवारी का कहना है कि जब खड़े हनुमान मंदिर को लेकर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो रहा है तो क्या वजह है कि प्रशासन इसे हटाने के लिए जिद करके बैठा हुआ है।फिलहाल प्रतिमा को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई और रविवार को हुई स्कैनिंग की रिपोर्ट का इंतजार है। खड़े हनुमानजी की प्रतिमा की प्रशासन कई बार स्कैनिंग करा चुका है। इसके साथ ही मंदिर का ढांचा भी गिराया गया था। उनका दावा है कि इसके बाद प्रतिमा की स्थिति प्रभावित हुई है। प्रतिमा के पीछे कई जगह प्लास्टर उखड़ने लगा है और दरारें भी दिखाई दे रही हैं।
अबतक क्या-क्या हुआ?
शैलू यादव ने बताया कि मंदिर का मुख्य ढांचा हटाए जाने के तीन महीने बाद रविवार सुबह करीब 6 बजे प्रशासनिक टीम विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ मंदिर पहुंची थी। टीम ने प्रतिमा के आसपास रखी सामग्री हटवाकर करीब आधे से पौने घंटे तक स्कैनिंग की। मंदिर के पुजारी को बुलाकर जांच की प्रक्रिया पूरी की गई। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, इससे पहले 29 सितंबर को भी टीम मंदिर पहुंची थी, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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