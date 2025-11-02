ढाई फिट के रोहित को 5 फीट की टीना से हुआ इश्क, अजब-गजब है उज्जैन की ये प्रेम कहानी

संक्षेप: उज्जैन शहर की इस अनोखी प्रेम कहानी सामने आई की शुरुआत इंस्टाग्राम और फेसबुक से 2016 ओर 2018 के बीच शुरू हुई। बातचीत के दौरान ढाई फिट के रोहित को 5 फीट की टीना से प्रेम हो गया,फिर 2019 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रोहित ने टीना को प्रपोज कर दिया।

क्या खूब कहा गया है कि प्यार जात-पात, ऊंच-नीच कुछ नहीं देखता,प्यार तो सिर्फ प्यार देखता है। अंग्रेजी में भी कहा गया कि लव इज ब्लाइंड। इन लाइनों का जिक्र करने के पीछे है एक प्रेम कहानी जो अपने आप में अनोखी है। उज्जैन शहर की ये लव स्टोरी के पीछे है दोनों प्रेमी जोड़े की हाइट। ढाई फिट के रोहित को 5 फिट की युवती टीना से प्रेम हो गया। पहले तो टीना नाराज हुईं फिर कुछ ऐसी परिस्थति बनी कि आज दोनों प्रेमी जोड़े के रूप में खूब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

ऐसे शुरू हुई प्रेम कहानी उज्जैन शहर की इस अनोखी प्रेम कहानी सामने आई की शुरुआत इंस्टाग्राम और फेसबुक से 2016 ओर 2018 के बीच शुरू हुई। बातचीत के दौरान ढाई फिट के रोहित को 5 फीट की टीना से प्रेम हो गया,फिर 2019 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रोहित ने टीना को प्रपोज कर दिया। इससे टीना नाराज हो गईं और टीना ने रोहित को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद रोहित ने कॉल किया और आगे से ऐसी कोई बात नहीं करने का वादा किया। हालांकि दोनों एक ही समाज के होने के कारण सामाजिक कार्यक्रम में मिलाने लगे और यहीं से दोनों के प्रेम की शुरुआत हो गई।

उज्जैन शहर के नईपैठ में रहने वाले ढाई फिट के 35 वर्षीय रोहित नागमोतिया जन्म से ही दिव्यांग हैं ओर चलने-फिरने में भी सक्षम नहीं है, रोहित के पिता पुरुषोत्तम नागमोतिया श्री महाकाल मंदिर के बाहर हार-फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं और मां और भाई भी उसी दुकान पर साथ देते हैं। रोहित कुछ दिन पहले तक एक रेस्टोरेंट संचालित करता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो बंद हो गया।

ऐसे माना दोनों का परिवार रोहित और टीना दोनों सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। इस दौरान रोहित को टिना से प्रेम हुआ टीना के मना करने के बाद दोनों एक ही समाज के होने की वजह से सामाजिक कार्यक्रम में मिले ओर इसके बाद टीना ने रोहित का प्रेम स्वीकार कर लिया। प्रेम प्रसंग की जानकारी टीना के परिवार को लगी तो उन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद 4 मई को दोनों घर से भागकर आष्टा पहुंच गए। यहां रोहित के दोस्तों की मदद से उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिन वहीं रहे,उसके बाद फिर घर लौट आए। यहां परिवार को अपनी शादी के बारे में बता दिया। इसके बाद परिवार के लोग राजी हो गए ओर उनकी रजामंदी से 22 जून 2023 को उज्जैन के चिंतामन मंदिर में शादी की। इस मौके पर पूरा परिवार शामिल हुआ।

पत्नी टीना ने बताया कि वो उज्जैन की ही रहने वाली है। उसके पिता राधेश्याम बैरागी महाकाल मंदिर में कर्मचारी हैं। परिवार में पिता के अलावा एक बड़ा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मां की कैंसर के कारण साल 2007 में मृत्यु हो गई थी। टीना ने कहा कि मेरे पापा को जब हमारी लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया। रोहित ने भी अपने घर पर बताया। उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान भागकर आष्टा पहुंचे ओर दोस्तों के सहयोग से हिन्दू रीति-रिवाज से फेरे लिए। इस दौरान ट्राय साइकिल खींचकर रस्म पूरी की थी। आज दोनों खुश हैं और दोनों की 2 वर्ष की बेटी क्रियांशी है।

संघर्ष से भरा जीवन टीना ने रोहित के संघर्ष में अपना जीवन चुना। अब वो पति रोहित के हर काम में हाथ बंटाती है। बेटी होने के बाद जिम्मेदारी दोहरी हो गई है क्योंकि पति को भी बच्चे की तरह ही रखना होता है। टीना कहीं भी जाती है तो अपनी गोद में एक तरफ बेटी क्रियांशी और दूसरी तरफ पति रोहित को लेकर जाती है। रोहित ऐसे में नहाने से लेकर कपड़े पहनाने और दिनभर की दूसरी दिनचर्या में पत्नी टीना ही मदद करती है। फिलहाल पूरे परिवार का गुजर-बसर हो जाता है। अब दोनों सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। उनकी रील्स लोगों को पसंद आ रही है।

ताने भी मिलते हैं टीना बताती है कि रोजाना के काम में भी दोनों का पूरा ख्याल रखती है। बाजार जाने पर लोगों के ताने और घूरती हुई नजरों का सामना करना पड़ता है। लोग सोशल मीडिया पर अजीब-अजीब ताने देते हैं। परिवार के भी लोग पहले सुनाते थे, लेकिन अब नहीं सुनाते। रोहित नागमोतिया टीना के पति बताते है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि टीना जैसी खूबसूरत लड़की मिलेगी। मैं बहुत खुश हूं। अभी अच्छे से जीवन चल रहा है। आगे भी ऐसे ही चलाएंगे। हम दोनों एक साथ बॉलीवुड गानों पर रील बनाते हैं। rohit_teena_nagmotiya और टीना की teena_rohit_nagmotiya के नाम से अकाउंट हैं। दोनों की खास जोड़ी ने सोशल मीडिया पर कम समय में धूम मचाई हुई है। इंस्टाग्राम पर रोहित के 5000 से अधिक फॉलोअर तो टीना के 6000 से अधिक फॉलोअर्स हैं।