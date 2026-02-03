ट्रेन में बच्ची से छेड़छाड़ के बाद उज्जैन में बवाल, हिंदू-मुस्लिम पक्षों की ओर से क्रॉस रिपोर्ट

संक्षेप: गुजरात से उज्जैन अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे परिवार की नाबालिग बेटी से मेमू ट्रेन में छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है और तनाव को देखते हुए नागदा में फ्लैग मार्च निकाला गया।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे गुजरात के परिवार के साथ चलती ट्रेन में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और सिगरेट का धुआं उड़ाने के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी बेल्ट से पीटते नजर आ रहे हैं। घटना में एक पुलिसकर्मी की एक आंख में चोट लगी है, वहीं महिलाएं और पुरुष भी घायल हुए हैं।

घटना के बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 आरोपियों पर POCSO एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार देर शाम फ्लैग मार्च भी निकाला। फिलहाल शहर में शांति बनी हुई है। वहीं गुजरात के परिवार को पुलिस ने सुरक्षित वापस भेज दिया है।

दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल उज्जैन जिले के रतलाम-खाचरोद के बीच रविवार को मेमू ट्रेन में बालिका से छेड़छाड़ और परिजनों से हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों के बीच बवाल हो गया था। हिंदूवादी संगठन ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर नागदा थाने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो गई थी। सोमवार सुबह से ही नागदा रेलवे स्टेशन पर एसटीएफ और पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस टीम शहर के संवेदनशील इलाकों पर निगरानी करती नजर आई। देर शाम उज्जैन एसपी, तहसीलदार और एसडीओपी के साथ पुलिस जवानों ने नेट पैक मार्च निकाला। देर रात तक पुलिस अलर्ट मोड पर रही। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है।

क्या है पीड़ित परिवार का आरोप? पीड़ित परिवार ने पुलिस शिकायत में बताया कि घटना रतलाम-खाचरोद के बीच की है। वे बड़ी बेटी की अस्थि विसर्जन करने के लिए मेमू ट्रेन से उज्जैन जा रहे थे। उनके साथ उनकी नाबालिग 14 वर्षीय बेटी भी थी, जो वॉशरूम में गई हुई थी। इस दौरान ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्व गेट पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और अकेली लड़की को देख छेड़छाड़ कर हाथ पकड़कर बाथरूम में खींचने का प्रयास किया। बेटी के चिल्लाने पर परिवार वहां पहुंचा तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि धर्म विशेष के युवकों ने चलती ट्रेन में पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने बच्चे, बालिका और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। आरोपियों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।

दोनों पक्षों पर क्रॉस FIR घटना के बाद रविवार रात नागदा रेलवे स्टेशन पर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। दोनों संगठनों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों पक्षों के लोगों पर क्रॉस FIR दर्ज की है। हिंदू संगठन की ओर से रोशन शुक्ला ने मुस्लिम समाज के अमजद लाला और मुस्लिम समाज की ओर से रोशन शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें आरोपी अब्दुल रहमान, अमन, आवेश, बुरहान, इरफान और एक नाबालिग पर धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 74 बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसके बाद POCSO एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है।