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दूसरों के बिस्तर पर सोओगे, उज्जैन में छात्र को बेरहमी से पीटता रहा शिक्षक, वीडियो वायरल

Mar 22, 2026 06:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दूसरों के बिस्तर पर सोओगे, उज्जैन में छात्र को बेरहमी से पीटता रहा शिक्षक, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शिक्षक बार-बार छात्र को पीटते दिखाई दे रहा है और दूसरे छात्र के बिस्तर पर सोने को लेकर उससे सवाल करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

मामला 15 मार्च की रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छोत्र को किसी दूसरे छात्र के बिस्तर पर सोने जैसी मामूली बात को लेकर बच्चे को ऑफिस बुलाकर पीटा गया। वीडियो में बच्चा दर्द से कराह रहा है, लेकिन वहां मौजूद अन्य लोग उसे बचाने के बजाय चुपचाप देखते रहे।

छात्र को पीटता रहा शिक्षक

वीडियो में एक कमरे कई सारे लोग बैठे नजर आ रहे हैं जबकि एक शिक्षक छात्र को मारता दिखाई दे रहा है। इस दौरान शिक्षक कहता है, किसी के बिस्तर पर क्यों सोते हैं। तुम लोगों के पास तु्म्हारा बिस्तर नहीं है। दूसरों के बिस्तर क्यों सोते हो। अपने बिस्तर पर सोना नहीं आता आप लोगों को। इतना लंबा प्रतिष्ठान है, इधर घूमों उधर घूमो। दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोना। इस दौरान शिक्षक लगातार छात्र की पिटाई करता रहा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिंतामन पुलिस स्टेशन के प्रभारी हेमराज यादव ने बताया कि अधिकारियों ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। यादव ने कहा,हमें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो मिला है। हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और इसमें शामिल शिक्षक और छात्र के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी शिक्षक दत्तदास शेवडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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