40 घंटे बाद मिली ASI की लाश, उज्जैन कार हादसे के बाद अब भी लापता है महिला पुलिसकर्मी

उज्जैन के क्षिप्रा नदी में हुए कार हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 40 घंटे बाद लापता एएसआई मदनलाल की लाश मिली है। एएसआई और एक महिला कॉन्सटेबल की तलाश के लिए 72 लोगों को सर्च अभियान में लगाया गया था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनMon, 8 Sep 2025 05:21 PM
उज्जैन के क्षिप्रा नदी में हुए कार हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 40 घंटे बाद लापता एएसआई मदनलाल की लाश मिली है। एएसआई और एक महिला कॉन्सटेबल की तलाश के लिए 72 लोगों को सर्च अभियान में लगाया गया था। काफी मशक्कत के बाद भैरवगढ़ ब्रिज के नीचे क्षिप्रा नदी में एएसआई मदनलाल की लाश मिल गई है। पुलिस के टीम भी मौके पर है, नदी से लाश को निकाल कर पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है।

उज्जैन पुलिस कार हादसे में कार के आगे के हिस्से का बंपर नदी में मछली पकड़ रहे एक मछुआरे के जाल में आया था। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। संभावना जताई जा रही थी कार आसपास ही मिल जाएगी। इसके बाद गहन खोजबीन के बाद एक्सीडेंट में हताहत दूसरे पुलिसकर्मी एएसआई मदनलाल की लाश बरामद हुई है।

सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उफनती क्षिप्रा नदी में एक कार गिरने के बाद लापता हुए दो पुलिसकर्मियों को खोजने के लिए बचाव दल 40 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 9 बजे तीन पुलिसकर्मियों को ले जा रही कार एक पुल से नदी में गिर गई थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नदी की तेज धारा की वजह से तलाशी अभियान में दिक्कत आ रही है।

जीवाजी गंज की नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने पीटीआई को बताया कि उन्हेल थाने के थाना प्रभारी अशोक शर्मा (58) का शव रविवार सुबह निकाल लिया गया था, जबकि उप-निरीक्षक मदन लाल (57) और कांस्टेबल आरती पाल (करीब 30 साल) का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। चश्मदीदों के मुताबिक,आरती पाल गाड़ी चला रही थी, जब वह बिना रेलिंग वाले पुल से नीचे गिर गई। अधिकारियों के अनुसार, जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उन्हेल पुलिस स्टेशन के ये तीनों पुलिसकर्मी एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच के लिए जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

