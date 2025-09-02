उज्जैन में SBI बैंक में बड़ी लूट,करोड़ों के गहने और लाखों के कैश लेकर बदमाश फरार

उज्जैन शहर के महानंदा नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच शाखा है,जहां सोमवार देर रात 2 बदमाशों ने 2 करोड़ के आभूषण और 8 लाख कैश चोरी कर लिए। इस वारदात को लेकर बैंक अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। बैंक में गार्ड मौजूद रहता है।

मध्यप्रदेश के उज्जैन में एसबीआई बैंक की ब्रांच में बीती रात चोरी की घटना सामने आई है। बताया गया कि बदमाशों ने बैंक की तिजोरी से 2 करोड़ रुपये के आभूषण ओर 8 लाख रुपये के करीब नगद राशि चुरा कर ले गए हैं। घटना की जानकरी मंगलवार सुबह लगी,जब सफाई कर्मचारी बैंक पहुंचे। बैंक के ताले खुले देख एक कर्मचारी ने बैंक प्रबंधक को कॉल कर सूचना दी। प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी,इस दौरान चोरी की खबर लगते ही आसपास भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर एडीजी,एसपी प्रदीप शर्मा सहित पुलिस अधिकारी और थाने का बल पहुंचा और जांच पड़ताल में जुट गया। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में बैंक का ही कोई व्यक्ति शामिल है। मामले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,जिसमे 2 लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।

कहीं अंदर का ही व्यक्ति तो नहीं? उज्जैन शहर के महानंदा नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच शाखा है,जहां सोमवार देर रात 2 बदमाशों ने 2 करोड़ के आभूषण और 8 लाख कैश चोरी कर लिए। इस वारदात को लेकर बैंक अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। बैंक में गार्ड मौजूद रहता है। ऐसे में रात में गार्ड क्यों नहीं था। एक भी अलार्म नहीं बजा,जबकि सभी बैंक में एंटी थेफ्ट कैमरे लगे होते हैं। यह वही बैंक है जिसमें पिछले माह देर रात आग लगने की घटना हुई थी। उसके बाद भी बैंक अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और फुटेज में 2 बदमाश बैंक से बाहर निकलते दिख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, चोरी हुए आभूषण बैंक उपभोक्ताओं के हैं,जिन्होंने बैंक में गिरवी रख कर गोल्ड लोन लिया था। पुलिस को चोरी के दौरान पता चला है कि बैंक का लॉकर तोड़ा नहीं गया है। इस आधार पर पुलिस को आशंका है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है,जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है।

जल्द ही पकड़े जाएंगे आरोपी एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सुबह जब सफाईकर्मी और मैनेजर बैंक पहुंचे तो ताले खुले हुए थे। बैंक के मेन गेट से लेकर अंदर लॉकर के ताले खुले मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान एफएसएल टीम और साइबर की टीम को लगाया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दो संदिग्ध दिखाई दिए हैं। दोनों के हाथ में बैग था। बैंक से बाहर आने के बाद दोनों बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर भाग गए। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं,जिसमें आभूषण और नगद चुराया गया है। पुलिस चार्ज पड़ताल में जुटी हुई है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं इसके पड़ताल की जा रही है बैंक कर्मियों से भी पूछताछ चल रही है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।