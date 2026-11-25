मध्यप्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन के बाहर 12 से अधिक मज़ारों पर हुई कार्यवाही के बाद उज्जैन शहर काजी ने सवाल उठाये है उन्होंने रेलवे अधिकारियों पर न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

मध्यप्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन के बाहर 12 से अधिक मज़ारों पर हुई कार्यवाही के बाद उज्जैन शहर काजी ने सवाल उठाये है उन्होंने रेलवे अधिकारियों पर न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि मुस्लिम नुमाइंदा सोशल वेलफेयर कमेटी के अनुसार रेलवे और वक्फ संपत्ति को लेकर वर्ष 1998 से न्यायालयीन विवाद चल रहा है। मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 76/2016 विचाराधीन है।

कमेटी जाएगी कोर्ट दरगाह सैयद बाबा शाही मकबरा, मस्जिद कलंदरी और कब्रिस्तान पंजीकृत वफ्फ सम्पतिया है,इसका उल्लेख मध्य प्रदेश राजपत्र में 13 सितंबर 1985 को क्रमांक 961, 962 और 963 पर दर्ज होने का दावा किया गया है। खलीकुर्रहमान ने कहा कि कमेटी अब न्यायालय की शरण लेगी। ट्रिब्यूनल में कार्रवाई के संबंध में पक्ष रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी मामले में पक्षकार बनाने की बात कही।

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई आपत्ति उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र स्थित दरगाह सैयद बाबा शाही मकबरा, मस्जिद कलंदरी और कब्रिस्तान से जुड़े धार्मिक स्थल पर रेलवे की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। इसी मुद्दे पर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई पर आपत्ति जताई और न्यायालय जाने की बात कही। इस दौरान करीब 15 हजार वर्गफीट क्षेत्र में कार्रवाई किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। शहर काजी ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान मजार और कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि यदि मामला न्यायालय में लंबित था, तो संबंधित अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और मौके पर मौजूद जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

क्यों उठ रहे सवाल प्रेस वार्ता में मुस्लिम नुमाइंदा सोशल वेलफेयर कमेटी ने रेलवे अधिकारियों पर न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।,इस दौरान शहर काजी खलीकुर्रहमान ने कहा कि जब मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन था और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था, तो प्रशासन को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर फैसले से पहले धार्मिक स्थल को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? काजी ने कहा कि किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

1998 से कोर्ट में चल रहा वाद शहर काजी खलीलुर्रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1955 और 1985 के राजपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित संपत्ति वक्फ की है। उन्होंने कहा कि राजपत्र शासन की ओर से प्रकाशित दस्तावेज है, इसलिए संपत्ति के स्वामित्व को लेकर सवाल उठाने से पहले इन रिकॉर्ड को देखना चाहिए।उन्होंने दावा करते हुए कहा कि रेलवे और वक्फ संपत्ति को लेकर वर्ष 1998 से न्यायालयीन विवाद चल रहा है। मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 76/2016 विचाराधीन है। इसमें पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और सहायक अभियंता (कार्य) को प्रतिवादी बनाया गया है। कमेटी ने मामले में यथास्थिति का आदेश होने का दावा भी किया है।