Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2 महीने से लापता लड़की को नहीं ढूंढ पाई पुलिस; परिजनों का फूटा गुस्सा; करणी सेना संग सड़क पर उतरे

May 07, 2026 04:03 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share

उज्जैन में दो महीने से लापता 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की अब तक बरामदगी नहीं होने से नाराज ने आज करणी सेना परिवार के साथ मिलकर झारड़ा थाना घेराव और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के झारड़ा थाना क्षेत्र से करीब दो माह पूर्व लापता हुई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के मामले में अब जन आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। बच्ची की अब तक बरामदगी नहीं होने से नाराज करणी सेना परिवार और पीड़ित परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन और घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

पीड़ित परिवार के अनुसार, ग्राम पिपल्याधुमा की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची 23 मार्च 2026 से लापता है। इस मामले की रिपोर्ट झारड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाया गया है। परिवार ने कुछ संदिग्ध लोगों के नाम और जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई ठंडी पड़ गई।

ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड को होटल रूम में ले गया अधेड़ डॉक्टर, पीछे से आ गई पत्नी; फिर हुआ ऐसा

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

करणी सेना परिवार के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। दो महीने बीतने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लगना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो बच्ची को बरामद किया जा सकता था।

धरना प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार ने झारड़ा थाना पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने और बार-बार थाने से लौटाने जैसे आरोप भी लगाए। परिजनों का कहना है कि न्याय मांगने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं।

ये भी पढ़ें:उम्रकैद की सजा काट चुके धर्मेंद्र से जेल अधिकारी फिरोजा खातून ने की शादी

करणी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं की प्रशासन से क्या मांगें

प्रदर्शन में शामिल करणी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द नाबालिग बच्ची को सुरक्षित बरामद नहीं किया गया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में नाबालिग बच्ची की तत्काल सुरक्षित बरामदगी, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, मामले की निष्पक्ष जांच और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शामिल है।

पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के अभाव में अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं करणी सेना परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो जिलेभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

रिपोर्ट- राहुल / NZ टीम

ये भी पढ़ें:पोरसा में बदहाल व्यवस्था; 2 साल से जलभराव; शिकायतों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।