थाईलैंड में मगरमच्छ का मांस खाकर क्यों फंसे उज्जैन के अधिकारी, वीडियो पर मचा है बवाल
उज्जैन नगर निगम के अधिकारी थाईलैंड यात्रा के दौरान मगरमच्छ का मांस खाते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद निगम ने उसने जवाब मांगा है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम के एक अधिकारी थाईलैंड की छुट्टियों में मगरमच्छ का मांस खाकर बुरी तरह फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर अब निगम ने उनसे जवाब मांगा है। मामला विदेश यात्रा से जुड़ा है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बिना अनुमति वे यात्रा पर गए थे। वीडियो में वो पत्नी संग मगरमच्छ का मांस चखते नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में दिख रहे शख्स उज्जैन नगर निगम के अधिकारी राजकुमार राठौर बताए जा रहे हैं। निगम ने उनसे विदेश यात्रा के लिए जरूरी अनुमति लेने के संबंध में जवाब मांगा है।
कौन हैं राजकुमार राठौर
उज्जैन नगर निगम के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर वर्तमान में जोन-1, 2 और 3 की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के मुताबिक, राठौर ने 19 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी ली थी। हालांकि, उनके छुट्टी के आवेदन में विदेश यात्रा पर जाने का जिक्र नहीं था।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
विवाद उस समय शुरू हुआ, जब राठौर की पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित तौर पर साझा किया गया एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें राठौर और उनकी पत्नी एक फूड स्टॉल या रेस्तरां के पास नजर आ रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'थाईलैंड में पहली बार मगरमच्छ का मांस चख रहे हैं।' क्लिप में मृत मगरमच्छों के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम का ध्यान अधिकारी की विदेश यात्रा पर गया। बताया जा रहा है कि राठौर ने विदेश जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमति नहीं ली थी।
नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई
सरकारी सेवा नियमों के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में राजकुमार राठौर की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है।
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