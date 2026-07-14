उज्जैन में नवोदय हॉस्टल से लापता छात्रों की लाशें तालाब में उतराती मिलीं, आखिर क्या हुआ था?
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल से लापता दो छात्रों के शव स्कूल के पास तालाब से बरामद हुए हैं। घटना के बाद हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से लापता दो नाबालिग छात्रों के शव मंगलवार को स्कूल परिसर के पास स्थित तालाब से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आखिर क्या हुआ था?
जानकारी के अनुसार, घट्टिया थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल से सोमवार देर शाम कक्षा 10वीं के छात्र प्रज्ञान विमल (15) और कक्षा 9वीं के छात्र रोशन बरेठा (14) लापता हो गए थे। जब दोनों छात्र अपने कमरों में नहीं मिले तो विद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और छात्रों के साथियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन देर रात तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला।
तालाब में उतराती मिली लाशें
मंगलवार सुबह विद्यालय की बाउंड्री से लगे तालाब में एक छात्र का शव तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान प्रज्ञान विमल के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने दूसरे छात्र रोशन बरेठा की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसका शव भी उसी तालाब से बरामद कर लिया गया।
तीन बहनों का इकलौता भाई नहीं रहा, पिता का भी साया नहीं
बताया जा रहा है कि प्रज्ञान विमल तीन बहनों का इकलौता भाई था। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद बड़ी बहन को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और प्रज्ञान उसी के साथ रहकर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था।
स्कूल सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि यदि हॉस्टल में रात्रिकालीन उपस्थिति (नाइट रोल कॉल), वार्डन की निगरानी और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो दोनों छात्र देर रात हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पाते।
शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया
घट्टिया थाना प्रभारी करण खुवाल ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में यदि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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