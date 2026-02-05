उज्जैन की नाबालिग लड़की को बुर्के में रखा, किडनैपिंग और रेप केस दर्ज; हिरासत में मुस्लिम आरोपी

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की हिन्दू नाबालिग युवती को मुस्लिम लिबास में 2 दिनों तक इंदौर में रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक पर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की हिन्दू नाबालिग युवती को मुस्लिम लिबास में 2 दिनों तक इंदौर में रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक पर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की सहेली को भी सहयोग करने के मामले में आरोपी बनाया है। मामले की जानकारी हिंदू संगठन के हिंदू जागरण मंच ने दी। उन्होंने आरोप लगाया- ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की तरह नाबालिग लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम चल रहा है।

2 दिन से लापता थी लड़की, मुस्लिम युवक पर आरोप उज्जैन शहर के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के आगर रोड के 5 नंबर नाका क्षेत्र की अवैध कॉलोनी विराट नगर से दो दिन पहले लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की को एक मुस्लिम परिवार का नाबालिग लड़का बहला-फुसलाकर ले गया। उज्जैन के चिमनगंज थाना पुलिस ने लड़की को इंदौर से बरामद किया है। लड़की एक नाबालिग लड़के के साथ मिली है। लड़की ने बुर्का पहन रखा था। गौरतलब है की लड़की नाबालिक है और 1 वर्ष पूर्व ही उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे है। वर्तमान में लड़की की मां किसी कारखाने में काम करने जाती है और अपनी तीनों बच्चियों का लालन-पालन कर रही है।

प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 6 महीने पहले अहमद नगर के एक नाबालिग ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ रेप किया। बाद में ब्रेकअप कर अपने ही दोस्त को उसके पीछे लगा दिया। लड़की का ब्रेनवॉश करने में पास में रहने वाली एक वर्ग विशेष की सहेली की अहम भूमिका है। इस पूरे मामले में पीड़िता की सहेलियां और आरोपी लड़के के परिवार ने उज्जैन से भगाने में मदद की। लड़के के परिवार ने उसे इंदौर ले जाकर अपने एक घर में रखा, जहा लड़की दो दिन तक मुस्लिम लिबास में रही। पीड़िता के बयान के आधार पर नाबालिग आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है।

नाबालिग बच्चियों को टार्गेट और लव जिहाद का आरोप हिन्दू जागरण मंच के अर्जुन भदौरिया ने बताया कि उज्जैन में पहली बार ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की तर्ज पर घटना सामने आई है। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि हिन्दू समाज की नाबालिग बच्चियों को टारगेट कर ग्रूमिंग गैंग पैटर्न पर लव जिहाद कर प्रेम जाल में फसाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच ने इस पूरे घटनाक्रम को 'ग्रूमिंग गैंग पैटर्न' बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाया गया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी उकसाया गया।

पुलिस ने दर्ज किया रेप केस चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि पुलिस ने उसके बयान के आधार पर नाबालिग और उसके सहयोगी के खिलाफ रेप की एफ आईआर दर्ज कर ली है। हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर किसी रिश्तेदार के घर में रखा गया था। पुलिस ने लड़की को 48 घंटे के अंदर ही इंदौर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से रेस्क्यू कर लिया। लड़के से पूछताछ जारी है। दोनों नाबालिग हैं। मामले में कुछ लोगों ने दोनों को भगाने में मदद की है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

क्या होता है 'ग्रूमिंग गैंग' पैटर्न ग्रूमिंग का अर्थ है, किसी नाबालिग या कमजोर व्यक्ति को धीरे-धीरे मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि उसका यौन, आर्थिक या भावनात्मक शोषण किया जा सके। जब यह काम संगठित तरीके से समूह (गैंग) द्वारा किया जाए तो उसे ग्रूमिंग गैंग पैटर्न कहा जाता है।