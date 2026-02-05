Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Ujjain minor girl kept in burqa, kidnapping and rape case registered; Muslim accused in custody
उज्जैन की नाबालिग लड़की को बुर्के में रखा, किडनैपिंग और रेप केस दर्ज; हिरासत में मुस्लिम आरोपी

उज्जैन की नाबालिग लड़की को बुर्के में रखा, किडनैपिंग और रेप केस दर्ज; हिरासत में मुस्लिम आरोपी

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की हिन्दू नाबालिग युवती को मुस्लिम लिबास में 2 दिनों तक इंदौर में रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक पर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है।

Feb 05, 2026 12:14 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की हिन्दू नाबालिग युवती को मुस्लिम लिबास में 2 दिनों तक इंदौर में रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक पर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पीड़ित युवती की सहेली को भी सहयोग करने के मामले में आरोपी बनाया है। मामले की जानकारी हिंदू संगठन के हिंदू जागरण मंच ने दी। उन्होंने आरोप लगाया- ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की तरह नाबालिग लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम चल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2 दिन से लापता थी लड़की, मुस्लिम युवक पर आरोप

उज्जैन शहर के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के आगर रोड के 5 नंबर नाका क्षेत्र की अवैध कॉलोनी विराट नगर से दो दिन पहले लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की को एक मुस्लिम परिवार का नाबालिग लड़का बहला-फुसलाकर ले गया। उज्जैन के चिमनगंज थाना पुलिस ने लड़की को इंदौर से बरामद किया है। लड़की एक नाबालिग लड़के के साथ मिली है। लड़की ने बुर्का पहन रखा था। गौरतलब है की लड़की नाबालिक है और 1 वर्ष पूर्व ही उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे है। वर्तमान में लड़की की मां किसी कारखाने में काम करने जाती है और अपनी तीनों बच्चियों का लालन-पालन कर रही है।

ये भी पढ़ें:हिंदू नाम बताकर दोस्ती, फिर शादी का झांसा दे बनाए संबंध; धर्मातंरण का भी आरोप
ये भी पढ़ें:दौड़ते हुए विधायक जी के किस्से बताने वाले जतिन ने इंदौर सांसद से मांगी माफी

प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप

चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 6 महीने पहले अहमद नगर के एक नाबालिग ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ रेप किया। बाद में ब्रेकअप कर अपने ही दोस्त को उसके पीछे लगा दिया। लड़की का ब्रेनवॉश करने में पास में रहने वाली एक वर्ग विशेष की सहेली की अहम भूमिका है। इस पूरे मामले में पीड़िता की सहेलियां और आरोपी लड़के के परिवार ने उज्जैन से भगाने में मदद की। लड़के के परिवार ने उसे इंदौर ले जाकर अपने एक घर में रखा, जहा लड़की दो दिन तक मुस्लिम लिबास में रही। पीड़िता के बयान के आधार पर नाबालिग आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है।

नाबालिग बच्चियों को टार्गेट और लव जिहाद का आरोप

हिन्दू जागरण मंच के अर्जुन भदौरिया ने बताया कि उज्जैन में पहली बार ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की तर्ज पर घटना सामने आई है। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि हिन्दू समाज की नाबालिग बच्चियों को टारगेट कर ग्रूमिंग गैंग पैटर्न पर लव जिहाद कर प्रेम जाल में फसाया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच ने इस पूरे घटनाक्रम को 'ग्रूमिंग गैंग पैटर्न' बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाया गया और उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी उकसाया गया।

ये भी पढ़ें:विदेशी धरती से भारत आएंगे 8 और चीते, एमपी की धरती पर मारेंगे दहाड़
ये भी पढ़ें:दौड़ते हुए विधायक जी के किस्से बताने वाले जतिन ने इंदौर सांसद से मांगी माफी

पुलिस ने दर्ज किया रेप केस

चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि पुलिस ने उसके बयान के आधार पर नाबालिग और उसके सहयोगी के खिलाफ रेप की एफ आईआर दर्ज कर ली है। हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर किसी रिश्तेदार के घर में रखा गया था। पुलिस ने लड़की को 48 घंटे के अंदर ही इंदौर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से रेस्क्यू कर लिया। लड़के से पूछताछ जारी है। दोनों नाबालिग हैं। मामले में कुछ लोगों ने दोनों को भगाने में मदद की है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

क्या होता है 'ग्रूमिंग गैंग' पैटर्न

ग्रूमिंग का अर्थ है, किसी नाबालिग या कमजोर व्यक्ति को धीरे-धीरे मानसिक रूप से तैयार करना, ताकि उसका यौन, आर्थिक या भावनात्मक शोषण किया जा सके। जब यह काम संगठित तरीके से समूह (गैंग) द्वारा किया जाए तो उसे ग्रूमिंग गैंग पैटर्न कहा जाता है।

पूर्व में भी इसी ग्रूमिंग गैंग पैटर्न पर उज्जैन ग्रामीण के बिछड़ौद, टीआईटी कॉलेज भोपाल, नागदा, खाचरोद, इंदौर में कई संगठित अपराध सामने आए हैं। यह लव जिहाद का सबसे विभक्ति रूप है। जो हिंदू समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|