तेरा भाई महापौर है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा... और मार दी चाकू, उज्जैन में खुलेआम गुंडागर्दी

मध्य प्रदेश के उज्जैन में पान की दुकान पर सौंफ मांगने के मामूली विवाद पर संचालक पर चाकुओं से 4 लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में दुकान संचालक घायल हो गया है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार-शनिवार की रात संतनगर में महापौर मुकेश टटवाल की पान की दुकान पर सौंफ मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में चार बदमाशों ने दुकान संचालक और महापौर के मौसेरे भाई लक्ष्मीकांत अंधेरिया (38) पर चाकू से हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर मारपीट और चाकू मारते दिख रहे हैं। लक्ष्मीकांत को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उनके फेफड़ों के पास चाकू की चोट के कारण ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति 72 घंटों तक नाजुक बताई है।

क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीकांत, ढांचा भवन के निवासी हैं। देर रात दुकान बंद कर रहे थे। तभी लक्की उर्फ लोकेंद्र वाड़िया, सौरभ भरानी, पिंकेश अखंड और एक अन्य बदमाश (हाथीपुरा निवासी) वहां आए और सौंफ मांगी। इस बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने लक्ष्मीकांत के साथ मारपीट की और चले गए। बाद में वे वापस लौटे और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें लक्ष्मीकांत के फेफड़ों के पास गहरी चोट लगी। इस दौरान हमलावरों ने यह भी कहा कि महापौर तेरा भाई तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा।

वहीं मामला सामने आने के बाद माधवनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया गया। एडीशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्या बोले महापौर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि लक्ष्मीकांत उनका मौसेरा भाई है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों ने खुलेआम गुंडागर्दी की और महापौर होने के बावजूद उन्हें धमकाया। उन्होंने पुलिस पर जुलूस न निकालने का आरोप लगाया, हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।