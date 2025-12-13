Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ujjain mahakal hindu married woman muslim youth fake id hotel police fir
उज्जैन महाकाल दर्शन के बहाने हिंदू महिला को लाया मुस्लिम युवक, नकली ID से बुक किया होटल

उज्जैन महाकाल दर्शन के बहाने हिंदू महिला को लाया मुस्लिम युवक, नकली ID से बुक किया होटल

संक्षेप:

उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में आगर निवासी मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू विवाहित युवती को महाकाल दर्शन के बहाने लाकर, होटल में अपनी पत्नी का आधार कार्ड इस्तेमाल कर कमरा लेने पर हिंदूवादी संगठन की सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

Dec 13, 2025 08:52 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल दर्शन के बहाने हिंदू युवती को लेकर मुस्लिम युवक द्वारा गलत आईडी देकर होटल में कमरा लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को फिर एक बार सामने आया है। यहां आगर निवासी मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी के नाम का आधार कार्ड देकर होटल में कमरा लिया। होटल संचालक को शंका होने पर हिंदूवादी संगठन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के साथ होटल पहुंचे और पूछताछ में खुलासा हुआ कि हिंदू शादीशुदा युवती के साथ मुस्लिम युवक है। जिसके बाद युवक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और उसे जल्द ही उनके सुपुर्द किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है पूरा मामला?

उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के गधा पुलिया स्थित हकीमी होटल में मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के ठहरने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक महाकाल दर्शन कराने के बहाने युवती को लेकर आया था। होटल में युवक ने कमरा लेने के लिए अपनी पत्नी का आधार कार्ड इस्तेमाल किया। होटल संचालक अली अजगर को युवती का चेहरा देखने के बाद युवक पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने हिंदू जागरण मंच को सूचना दी। मंच के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन सिंह भदौरिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को लेकर होटल पहुंचे और जांच-पड़ताल के बाद युवक के खिलाफ पुलिस ने रात में शाकिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार आगर निवासी शाकिर हुसैन पिता मेहराजुद्दीन मंसूरी 30 वर्षीय हिंदू युवती के साथ होटल पहुंचा था। उसने युवती की पहचान छिपाने के लिए अपनी पत्नी रियाना मंसूरी का आधार कार्ड देकर कमरा नंबर 153 लिया था।

हिंदू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी ने बताया कि शाकिर आगर में महाकाल अस्पताल में काम करता था, जहां उसका संपर्क युवती से हुआ था। युवती की शादी हो चुकी है। शाकिर का बड़ौद चौराहे पर लाइफलाइन नाम से मेडिकल स्टोर है। युवती ने अपने परिवार को महाकाल दर्शन का कहकर उज्जैन आने की बात कही थी। पहले उन्हें किसी अन्य होटल में कमरा नहीं मिला, जिसके बाद वे हकीमी होटल पहुंचे थे।

(रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव)

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|