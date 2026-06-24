BJP का पलटवार; खरगे और उनके बेटे को लपेटा, कर्नाटक में जमीन हड़पने का आरोप
जमीन घोटाले के आरोपों के साथ कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। भाजपा ने कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे प्रियंक खरगे पर प्रभाव का इस्तेमाल कर के जमीनें कब्जाने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस और भाजपा के बीच जमीन हड़पने के आरोप प्रत्यारोपों के साथ तगड़ी लड़ाई देखी जा रही है। कांग्रेस ने जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है तो दूसरी ओर भाजपा ने भी कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार और उनके ट्रस्ट पर जमीन हड़पने का बड़ा आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है। कुल मिलाकर दोनों दलों की ओर से कर्नाटक और एमपी में जमीन हथियाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं।
एमपी के सीएम पर लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे प्रियंक खरगे पर कर्नाटक में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर के जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे प्रियंक खरगे ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके कर्नाटक में विभिन्न जगहों पर जमीनें कब्जाई हैं।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कर्नाटक सरकार में मंत्री उनके बेटे प्रियंक खरगे ने अपने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिये कांग्रेस शासित इस राज्य में जमीनें कब्जाई हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की पांच एकड़ जमीन दी। हैरानी की बात यह है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के पास एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में काम करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2016 में गुलबर्गा जिले में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 30 साल के लिए 19 एकड़ जमीन दी। इस जमीन को बाद में स्थायी पट्टे में बदलकर उसे खरगे के परिवार की स्थाई प्रॉपर्टी बना दिया गया। भंडारी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे और कर्नाटक सरकार में मंत्री उनके बेटे प्रियंक खरगे ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कर्नाटक में विभिन्न जगहों पर जमीनें कब्जाई हैं।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आगे कहा कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है और एक संज्ञेय अपराध है। सवाल यह है कि कर्नाटक के सीएम शिवकुमार इस मामले में मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। भंडारी ने यह भी दावा किया कि 2018 की कैग रिपोर्ट में इस मुद्दे का जिक्र है। इसमें बताया गया था कि जमीन के हस्तांतरण से सरकार को नहीं वरन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को लाभ हुआ। कैग की रिपोर्ट के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
भंडारी ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे, उनकी पत्नी और बेटे सदस्य हैं। इस ट्रस्ट ने फर्जी विक्रेता कस्तूरी बाई से गुलबर्गा शहर में 7.18 एकड़ जमीन कब्जा ली। कस्तूरी बाई कौन हैं? यह कोई नहीं जानता है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में भी खरगे को 8,125 वर्ग मीटर जमीन दी थी। उस समय सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री थे। इसके लिए बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) पर दबाव डाला गया। उसकी असहमति के बाद भी खरगे को जमीन दे दी गई। यह मामला पहले से ही कर्नाटक की एक अदालत में लंबित है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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