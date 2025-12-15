Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ujjain land pooling bjp mla anil jain kaluheda against his own govt over scheme
लैंड पूलिंग का विरोध; BJP MLA ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम को पत्र

लैंड पूलिंग का विरोध; BJP MLA ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम को पत्र

संक्षेप:

उज्जैन उत्तर से भाजपा के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार की लैंड पूलिंग योजना का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन किया है। भाजपा विधायक ने सीएम मोहन यादव को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है। 

Dec 15, 2025 09:12 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

उज्जैन उत्तर से भाजपा के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मध्य प्रदेश सरकार की लैंड पूलिंग योजना का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन किया है। भाजपा विधायक ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि लैंड पुलिंग वापस नहीं ली गई तो वह भी किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, उज्जैन में राज्य सरकार की हरिद्वार की तर्ज पर लैंड पूलिंग एक्ट लागू कर किसानों से जमीन लेकर सिंहस्थ कुंभ नगरी बनाने की योजना के लगातार विरोध हो रहा है। उज्जैन उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने लैंड पुलिंग योजना को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र उज्जैन उत्तर के विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है।

उज्जैन उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने सीएम को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, किसान संघ की ओर से आपकी मौजूदगी में बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया जाएगा। इस पर किसान संघ ने उज्जैन में एक उत्सव रैली की थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था।

भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने आगे कहा कि बाद में प्रशासन, प्रेस और किसान संघ से पता चला कि लैंड पूलिंग यथावत है। इस कारण किसान संघ ने 26 दिसंबर को एक्ट के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया है। मैं भी किसानों के सम्मान में आंदोलन में शामिल रहूंगा। आप से आग्रह है कि किसानों के हित में उचित निर्णय करें।

विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा है कि मेरी मांग है कि अब तक सिंहस्थ जमीन पर जो बस गए हैं, उन्हें अवासीय प्रयोजन का लाभ दें। उक्त जमीन को सिंहस्थ से फ्री कराई जाए और पिपलिनाका क्षेत्र की 3 सड़कों के चौड़ीकरण पर पुनः विचार किया जाए।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|