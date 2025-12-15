लैंड पूलिंग का विरोध; BJP MLA ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम को पत्र
उज्जैन उत्तर से भाजपा के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार की लैंड पूलिंग योजना का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन किया है। भाजपा विधायक ने सीएम मोहन यादव को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है।
उज्जैन उत्तर से भाजपा के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मध्य प्रदेश सरकार की लैंड पूलिंग योजना का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन किया है। भाजपा विधायक ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि लैंड पुलिंग वापस नहीं ली गई तो वह भी किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे।
दरअसल, उज्जैन में राज्य सरकार की हरिद्वार की तर्ज पर लैंड पूलिंग एक्ट लागू कर किसानों से जमीन लेकर सिंहस्थ कुंभ नगरी बनाने की योजना के लगातार विरोध हो रहा है। उज्जैन उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने लैंड पुलिंग योजना को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र उज्जैन उत्तर के विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है।
उज्जैन उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने सीएम को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, किसान संघ की ओर से आपकी मौजूदगी में बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया जाएगा। इस पर किसान संघ ने उज्जैन में एक उत्सव रैली की थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था।
भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने आगे कहा कि बाद में प्रशासन, प्रेस और किसान संघ से पता चला कि लैंड पूलिंग यथावत है। इस कारण किसान संघ ने 26 दिसंबर को एक्ट के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया है। मैं भी किसानों के सम्मान में आंदोलन में शामिल रहूंगा। आप से आग्रह है कि किसानों के हित में उचित निर्णय करें।
विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा है कि मेरी मांग है कि अब तक सिंहस्थ जमीन पर जो बस गए हैं, उन्हें अवासीय प्रयोजन का लाभ दें। उक्त जमीन को सिंहस्थ से फ्री कराई जाए और पिपलिनाका क्षेत्र की 3 सड़कों के चौड़ीकरण पर पुनः विचार किया जाए।