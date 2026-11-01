MP : उज्जैन में होटल के अंदर बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 कर्मचारियों की मौत
मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात एक होटल में चार कर्मचारियों की मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड फूड वेस्ट चैंबर की सफाई के दौरान चारों कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास रोड पर स्थित होटल श्री गंगा (Hotel Shri Ganga) में शनिवार रात अंडरग्राउंड फूड वेस्ट चैंबर (खाने के कचरे वाले टैंक) की सफाई के दौरान कथित तौर पर जहरीली गैस की चपेट में आने से होटल के चार कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
जिला कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआत में होटल के दो कर्मचारी सफाई के लिए फूड वेस्ट टैंक के अंदर उतरे थे। काफी देर तक जब वो दोनों बाहर नहीं आए तो दो लोग और नीचे उतर गए। इसके बाद चारों लोगों की मौत हो गई। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन अभी इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटा रहा है।
घटना के हालात की जानकारी जुटा रहा प्रशासन : कलेक्टर
कलेक्टर ने बताया, “एक होटल परिसर में एक दुखद घटना सामने आई है। वहां खाने का कचरा इकट्ठा करने के लिए एक टैंक है। दो लोग संभवतः सफाई के लिए उसमें उतरे थे। इसके बाद—किन कारणों से यह हादसा हुआ अभी पता नहीं चल पाया है। उन्हें बचाने की कोशिश में दो और लोग उस टैंक में उतर गए। कुल मिलाकर चार लोगों की मौत होने की की खबर है।”
जिला कलेक्टर ने आगे कहा कि इस घटना के हालात और यह सब कैसे हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
वहीं, उज्जैन पुलिस के एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि संभवतः गैस लीक होने की वजह से टैंक के अंदर की सतह बहुत ज्यादा फिसलन भरी हो गई थी, जिसके कारण होटल परिसर में मौजूद लोग गिर पड़े।
घटना के बाद एसपी शर्मा ने कहा कि होटल के कर्मचारी और बाहर से बुलाए गए कुछ लोग बचे हुए खाने और कचरे को इकट्ठा करने वाले एक चैंबर में उतरे थे। ऐसा लगता है कि वहां गैस लीक हुई, जिससे फर्श बहुत ज्यादा फिसलन भरा हो गया और लोग गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए जो अन्य लोग अंदर गए, वो भी गिर गए। इन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से कुछ की हालत अब स्थिर है, लेकिन चार लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिसकर्मियों ने सीपीआर देकर उन्हें बचाने की लगातार कोशिश की और अस्पताल में एक मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। इन चारों लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है।