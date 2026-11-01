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Ujjain Hotel Accident: उज्जैन के होटल के फूड वेस्ट टैंक ने ली 4 जानें? एक को बचाने उतरे 3 अन्य भी जिंदा नहीं लौटे

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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Ujjain Hotel Accident: मध्य प्रदेश के उज्जैन के देवास रोड स्थित श्रीगंगा होटल में फूड वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। टैंक में फंसे चार लोगों की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू के दौरान तीन अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

Ujjain: A victim being brought to a hospital after four persons died allegedly due to suffocation while cleaning a food waste tank at Shri Ganga Hotel on the Ujjain-Dewas Road.
उज्जैन में श्री गंगा होटल में फूड वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से कथित तौर पर चार लोगों की मौत हो गई; एक पीड़ित को अस्पताल ले जाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के एक होटल और रेस्टोरेंट के ओवरग्राउंड फूड वेस्ट टैंक में सफाई के लिए उतरे चार लोगों की मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू के दौरान दो पुलिस कर्मियों सहित 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

घटना की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के बाहर चल रहे निर्माण कार्य के कर्मचारियों से कटर मशीन मंगवाकर टैंक का गेट कटवाया। हालांकि, इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने चारों कर्मचारी को दो मिनट से ज्यादा समय तक CPR दिया, लेकिन किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। इस पूरे मामले में सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही की आशंका सामने आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर रौशन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम को निर्देश दिए हैं।

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उज्जैन के देवास रोड स्थित श्री गंगा होटल में शनिवार रात फूड वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान चार लोगों की मौत हो गई। घटना रात करीब 10 बजे के बाद की बताई जा रही है। रेस्टोरेंट और होटल के फूड वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान एक आउटसोर्स कर्मचारी टैंक में गिर गया था। इस दौरान उसे बचाने उतरे तीन अन्य लोग भी अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंची माधवनगर थाना पुलिस ने पास में चल रहे निर्माण कार्य से कटर मशीन मंगवाकर टैंक का गेट कटवाया।

करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों ने सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।

तीन मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान कमलेश तंबोली, नितिन वाहिद और मनोज मीणा के रूप में हुई है। हालांकि, चौथे मृतक की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। चारों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं।

दो पुलिसकर्मी सहित 3 अन्य लोग बीमार

जानकारी के अनुसार, बचाव कार्य के दौरान दो पुलिस कर्मियों सहित तीन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें एसआई धर्मेंद्र सिंह तोमर, आरक्षक संतोष और एक अन्य व्यक्ति शामिल है।

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पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही माधव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। टैंक का गेट खोलने में परेशानी आने पर थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने पास में चल रहे निर्माण कार्य से कटर मशीन मंगवाई। इसकी मदद से चैंबर का गेट कटवाया गया। चैंबर के फर्श पर काफी फिसलन थी, जिसके चलते रेस्क्यू में भी परेशानी आई। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चारों लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें दो मिनट से ज्यादा समय तक CPR दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

हादसे के बाद होटल में सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही की आशंका जताई गई है। होटल संचालक चेतन गुप्ता के मुताबिक, सफाई आउटसोर्स कर्मचारियों से कराई जाती है।

हादसे ने खड़े किए 3 गंभीर सवाल

1. इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिना सुरक्षा उपकरणों के टैंक में सफाई क्यों कराई जा रही थी?

2. टैंक में जहरीली गैस थी, इसकी सफाई से पहले जांच हुई थी या नहीं?

3. चार मौतों की जिम्मेदारी किसकी, रेस्टोरेंट प्रबंधन की या ठेकेदार की?

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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