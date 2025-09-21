उज्जैन के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, आयोजकों ने बना दिए नए नियम

गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए गरबा आयोजक सख्ती दिखा रहे हैं। लव जिहाद रोकने के लिए युवतियों को इस बार तलवार के साथ गरबा खेलने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलावा,तिलक,आईडी के साथ एंट्री करने वालों की मोबाइल चैट हिस्ट्री भी देखने की तैयारी की है।

देशभर में सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा पंडालों में जाने के लिए गरबा आयोजकों ने गैर हिंदुओ की एंट्री के लिए कुछ नियम बनाए हैं,जिसमें गैर हिंदुओं पर बैन लगाया है और कलावा,तिलक,आईडी के साथ एंट्री करने वालों की मोबाइल चैट हिस्ट्री भी देखने की तैयारी की है। उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा की गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों को आने की जरूरत नहीं है। गरबे के पंडालों के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन कराया जाएगा।

उज्जैन में रिदम ग्रुप के साथ उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के संरक्षक में निराद डांडिया का आयोजन सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन में किया जाता है। इसके साथ ही शहर के कई हिस्सों में गरबा कराया जाता है। साथ ही जिले के आसपास के इलाकों में गरबा पंडालों में सुरक्षा और सख्ती पुलिस ने बढ़ा दी है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए गरबा आयोजक सख्ती दिखा रहे हैं। लव जिहाद रोकने के लिए युवतियों को इस बार तलवार के साथ गरबा खेलने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आयोजकों ने कहा कि लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में युवतियों को तलवार से प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। नवरात्रि की तैयारियों के बीच नागदा के पंडित दीन दयाल चौराहे पर होने वाले गरबा के लिए युवतियां हाथों में तलवार लेकर गरबा खेलने की प्रैक्टिस कर रही है। यहां पर ए और बी ग्रुप की बालिका गरबा कर रही है। तलवार वाले गरबे के आयोजन गरबे के दौरान विशेष प्रस्तुतियों के लिए होगा।

डांडिया निरात के आयोजक कपिल कटारिया ने बताया कि निरात डांडिया 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भव्य गरबा आयोजन किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक गरबा के साथ कपल गरबा,पारिवारिक गरबा, आकर्षक ड्रेस के साथ शहर वासियों के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था की है। साथ ही गरबा पंडाल में आने के लिए गेट बनाए गए हैं, जंहा पंडाल में पहुंचने वाले लोगों को तिलक लगाकर ओर आईडी देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा। गरबे में 100 से अधिक युवतियां फिलहाल प्रैक्टिस कर रही है।

हिंदूवादी नेता ने की थी अपील हिंदुवादी नेता काजल हिंदुस्तानी शुक्रवार उज्जैन पहुंची थी, इस दौरान एक स्थानीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि एमपी लव जिहाद का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। नवरात्रि में मुस्लिम जिहादी लड़के ताक में रहते हैं कि कैसे भी करके गरबा पंडाल में झूठी पहचान बनाकर घुसें और हमारी बहन-बेटियों को प्रेम जाल में फंसाए। इसलिए नवरात्रि पंडाल में बोर्ड लगाए कि सूअरों का प्रवेश निषेध है। आईडी चेक करे,मोबाइल हिस्ट्री और चैट भी चेक करें, इन्होंने माता पिता से अपील की थी कि गरबा पंडाल में बेक लेस और डीप नेक चोली पहनकर लड़कियां गरबे में आ रही हैं। लड़कियां बॉलीवुड के गानों पर गरबा कर रही हैं। इस तरह से गरबा गलत है। इंस्टाग्राम अब कोठाग्राम बन चुका है। बंद कमरे में बिटिया रील बनाती है। ऐसे में मां का दायित्व है कि उसके सोशल मीडिया पर ध्यान रखें।

निरात डांडिया के संरक्षक सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा है कि गरबा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों को आने की जरूरत नहीं है, गरबा पंडालों में आधार चेक कर युवकों को प्रवेश देने की बात कही है। उन्होंने माना कि पंडालों के लिए नियम बन चुके हैं। अब आधार कार्ड, कलावा और टीका देखकर ही गरबे में प्रवेश देना चाहिए गरबा पंडाल में कोई जबदस्ती आएगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सनातन धर्म के हिसाब से गरबा होगा। हमारी बहन-बेटियां गरबा करती हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम गेट पर ही आधार, कलावा और टीका लगाकर प्रवेश करंगे हमरी टीम भी गरबा पंडाल में मौजूद रहेगी और लोगो पर नजर रखेगी।