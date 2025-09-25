अंग्रेजी नहीं हिंदी में माफी मांगिए; उज्जैन में फिल्मी गाने पर हुआ गरबा, खूब कटा बवाल

उज्जैन में इंदौर रोड स्थित परमेश्वरी गार्डन में बुधवार रात ताल गरबा महोत्सव में कार्यकर्ताओं का कहना था कि पहले से चेतावनी देने के बाद भी आयोजन फूहड़ और अश्लील गानों पर गरबा करवा रहे थे। हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी लगी, तो वे गार्डन पहुंच गए।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुधवार देर रात हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल काटा, इंदौर रोड पर परमेश्वरी गार्डन में में फिल्मी गानों पर गरबा का आयोजन किया जा रहा था,जिसको लेकर हिन्दू जागरण मंच एवं हिन्दू समाज की युवा शक्ति की ओर से फिल्मी गानों पर गरबे का विरोध कर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। इस दौरान ताल गरबा इवेंट ओर हिंदूवादी संगठनों के बीच कहासुनी भी हुई, हालांकि उज्जैन नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया।

इसके बाद इवेंट मैनेजमेंट ने माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किया गया, जिसके बाद गरबा को दोबारा शुरू किया गया। बता दें कि शहर में हो रहे गरबे को लेकर हिंदूवादी संगठन ने नियमावली बनाई है,जिसमें तिलक कलाव और आईडी कार्ड चेक कर प्रवेश दिया जा रहा है। उज्जैन के कई इलाकों में गरबे कराए जाते हैं।

उज्जैन में इंदौर रोड स्थित परमेश्वरी गार्डन में बुधवार रात ताल गरबा महोत्सव में कार्यकर्ताओं का कहना था कि पहले से चेतावनी देने के बाद भी आयोजन फूहड़ और अश्लील गानों पर गरबा करवा रहे थे। हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी लगी, तो वे गार्डन पहुंच गए। उन्होंने साउंड बंद करवाते हुए गरबा खेलने से रोक दिया।

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए गरबा आयोजक ने मंच से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि आगे से फिल्मी गाने नहीं बजाए जाएंगे। वे अंग्रेजी में माफी मांग रहे थे, तो कार्यकर्ताओं ने कहा हिंदी में माफी मांगिए, आखिर आयोजक ने हिंदी में माफी मांगी और वीडियो भी जारी किया। इसके बाद अंतिम चेतावनी देते हुए गरबा शुरू करने की अनुमति दी गई। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के रितेश माहेश्वरी ने कहा कि उनकी टीम सभी आयोजनों पर नजर बनाए हुए है और अगर कहीं भी अश्लील या फूहड़ गानों पर गरबा होगा तो इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

हिन्दू जागरण मंच के अर्जुन सिंह ने बताया कि उन्होंने नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सभी गरबा आयोजकों को कह दिया गया था कि गरबा में फूहड़ और अश्लील गाने नहीं चलाए जाएंगे। फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा किया। गरबा करने वाले आयोजन को चेतावनी दी गई है कि गरबा सांस्कृतिक रूप से ही कराया जाए इसमें फिल्मी गाने ना बजाया जाए, लेकिन ताल गरबा इवेंट की ओर से फिल्मी गानों पर गरबा कराया जा रहा था। सूचना पर हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे और गरबे को बंद कराया गया। आगे सभी गरबा मंडलों को चेतावनी दी कि कहीं भी अगर फिल्मी गानों पर गरबा कराया जाता है तो हिंदू जागरण मंच मौके पर पहुंचकर गरबा बंद कराएगा।