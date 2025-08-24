उज्जैन में दूल्हे से हो गया फ्रॉड, दुल्हन शादी के 7 दिन बाद डेढ़ लाख लेकर फरार

ठगी की आशंका के चलते मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए महिला के घर छापा मारा जहां महिला सहित तीन अन्य लोग को गिरफ्तार कर लिया ओर पति और एक अन्य फरार हो गए। पुलिस ने महिला के पास से 40 हजार भी जब्त किए हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया। इसका पता उसे शादी के 7 दिन बाद चला, जब दुल्हन के भेष में आई लुटेरी महिला डेढ़ लाख लेकर फरार हो गई। इसके अलावा वह पहले से शादीशुदा थी। उसने अपना नाम भी पूदा की नेहा बताया था। हैरानी की बात यह रही कि इस साजिश में महिला का पति भी शामिल था। ठगी की आशंका के चलते मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए महिला के घर छापा मारा जहां महिला सहित तीन अन्य लोग को गिरफ्तार कर लिया ओर पति और एक अन्य फरार हो गए। पुलिस ने महिला के पास से 40 हजार भी जब्त किए हैं। वही बताया गया कि बाकी की रकम पति और एक अन्य के पास है जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है।

उज्जैन जिले के भाटपचलना थाना क्षेत के ग्राम खरसोदकला निवासी रतनलाल सेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह अपने लड़के जितेंद्र सेन की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। इस दौरान, खाचरोद निवासी विष्णुबाई पति रामचंद्र धाकड़ से मुलाकात हुई। विष्णुबाई ने उसके लड़के जितेंद्र की शादी के लिए नेहा नाम की लड़की के बारे में बताया, फोटो दिखाकर बताया कि वह नागदा की रहने वाली है। लड़की नेहा की शादी के लिए उसके परिवार वालों ने 1.50 लाख रुपए की मांग रखी। इस पर रतनलाल ने अपने लड़के की शादी के लिए मांगी गई रकम 1.50 लाख रुपए अपने परिचित से उधार लेकर विष्णुबाई और उसके साथियों को दे दी। विष्णुबाई और उसके पति रामचंद्र धाकड़, लड़की नेहा की मौसी आशाबाई, पूजा उर्फ नेहा के पति विनोद और जस्सु उर्फ राजू ने रुपए लेकर पूजा उर्फ नेहा को रतनलाल के साथ रवाना कर दिया।

14 अगस्त को शादी 21 को फरार मिली जानकारी के अनुसार परिवार वालों ने डेढ़ लाख रुपये देकर 14 अगस्त को छोटी-सी रस्म करते हुए नेहा उर्फ पूजा की शादी जितेंद्र सेन से गांव के मंदिर में करा दी। छह दिन रहने के बाद 21 अगस्त को घर से लुटेरी दुल्हन रात में बिना बताए गायब हो गई। परिवार जन ने काफी तलाश की पर जब दुल्हन नहीं मिली तो लड़के को ठगी की शंका हुई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई।

पति रहा साजिश में शामिल लड़के के परिजन की शिकायत के बाद पुलिस पूछताछ करते हुए दुल्हन के घर तक पहुंची तो पता चला कि दुल्हन तो पहले से ही शादीशुदा है और शादी के समय बताया गया नेहा नाम नही है। उसका असली नाम तो पूजा मालवीय है ओर इस पूरे घटनाक्रम में पति भी पत्नी का साथ दे रहा था। शेष रकम फरार आरोपी आशा और विनोद के पास होना बताई गई है।

भाटपचलाना के थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों के खिलाफ शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली बीएनएस की धारा 338/ 2025 318(4), 319 (2) मामला दर्ज किया गया है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी गैंग की दुल्हन पूजा उर्फ नेहा पति विनोद मालवीय निवासी 64 ब्लॉक, नागदा को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर अन्य सदस्यों की गैंग के तीन दलाल आरोपियों रामचंद्र पिता शंकरलाल धाकड़ निवासी खाचरौद, जस्सु उर्फ राजू पिता मांगीलाल बागरी निवासी नागदा और विष्णुबाई पति रामचंद्र धाकड़ निवासी खाचरौद को गिरफ्तार किया गया। वहीं गैंग के अन्य दो दलाल, लुटेरी दुल्हन का पति विनोद और आशा अभी फरार हैं। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन नेहा मालवीय के हिस्से में आए 40 हजार रुपए भी जब्त किए।