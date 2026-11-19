बिना कर्ज लिए 1221 किसान बने डिफाल्टर, KCC खातों में 4.67 करोड़ का खेल; कैसे किया फ्रॉड?
मामला जिले की घट्टिया तहसील स्थित निपानिया गोयल सहकारी संस्था और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा से जुड़ा है। जांच के अनुसार, इस कथित घोटाले में कुल 4 करोड़ 67 लाख 48 हजार 187 रुपये की गड़बड़ी हुई है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सहकारी सोसायटी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़ा 4.67 करोड़ रुपये का कथित घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सोसायटी और बैंक के अधिकारियों ने मिलीभगत कर 1221 किसानों के नाम पर उनकी जानकारी और सहमति के बिना फर्जी लोन अकाउंट खोल दिए। इसके बाद इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों ने कर्ज लिया ही नहीं, वे भी बैंक के रिकॉर्ड में डिफाल्टर बन गए।
4.67 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी हुई
मामला जिले की घट्टिया तहसील स्थित निपानिया गोयल सहकारी संस्था और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा से जुड़ा है। जांच के अनुसार, इस कथित घोटाले में कुल 4 करोड़ 67 लाख 48 हजार 187 रुपये की गड़बड़ी हुई है। वर्ष 2019 से 2022 के बीच रबी और खरीफ सीजन में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण खाते खोले गए। आरोप है कि यह पूरा खेल करीब तीन साल तक चलता रहा।
KCC खाते में नहीं दिखता था फर्जी लोन
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों के बजाय उनकी बचत खातों में ऋण की रकम दर्शाई। वहीं, ऑडिट के दौरान फर्जी ऋण की राशि को संस्था के क्रेडिट खाते से समायोजित कर दिया जाता था। इस तरीके से कथित गड़बड़ी को लंबे समय तक छिपाए रखने की कोशिश की गई। किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं हुई।
चार लोगों का नाम सामने आया, तीन की मौत
इस मामले में निपानिया सोसायटी के तत्कालीन प्रबंधक सुमेर सिंह सिसौदिया, प्रशासक चंद्रेश जोशी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा के तत्कालीन प्रबंधक शिव हरदेनिया और बैंक प्रबंधक महेशचंद्र राठौर की भूमिका जांच में सामने आई है। इनमें से तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महेशचंद्र राठौर को विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी की गई है।
कर्ज नहीं मिलने पर खुला मामला, किसान अब भी परेशान
इस कथित घोटाले का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। कई ऐसे किसान, जिन्होंने कर्ज नहीं लिया या अपना पुराना कर्ज चुका दिया था, बैंक रिकॉर्ड में डिफाल्टर दर्ज हो गए। इसके चलते उन्हें नया KCC ऋण लेने और खाद-बीज उधार पर प्राप्त करने में परेशानी हो रही है।
तत्कालीन बैंक प्रबंधक को किया बर्खास्त
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ विशेष सक्सेना के मुताबिक, तत्कालीन बैंक प्रबंधक को बर्खास्त किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई के साथ वसूली की जाएगी। सहकारिता विभाग के डीआर अरुण मिश्रा ने बताया कि धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं, EOW इंदौर के एसपी रामेश्वर यादव के अनुसार, विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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