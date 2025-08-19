ujjain congress bjp supporters fought with each other thrown chairs chaos video viral know full story BJP-कांग्रेस समर्थकों के बीच चले-लात घूंसे, कुर्सियां फेंकी, MP में कहां हो गया बवाल?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ujjain congress bjp supporters fought with each other thrown chairs chaos video viral know full story

BJP-कांग्रेस समर्थकों के बीच चले-लात घूंसे, कुर्सियां फेंकी, MP में कहां हो गया बवाल?

कांग्रेस विधायक के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंच के सामने से निकलते समय किये भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभद्र कमेंट किये थे जिस ओर उन्हें रोकने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विवाद किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनो विधायकों के कार्यकर्ता आपस मे भिड़ते आ रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनTue, 19 Aug 2025 01:16 PM
share Share
Follow Us on
BJP-कांग्रेस समर्थकों के बीच चले-लात घूंसे, कुर्सियां फेंकी, MP में कहां हो गया बवाल?

मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। भाजपा के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान ओर कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस के समर्थकों में धूर्जटेश्वर महादेव की सवारी के दौरान लगाए गए मंच के बाहर जमकर विवाद हुआ। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है,वीडियो में लात-घूसे चल और कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते भी दिखाई दे रहे हैं।

कांग्रेस विधायक के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मंच के सामने से निकलते समय किये भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभद्र कमेंट किये थे जिस ओर उन्हें रोकने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विवाद किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनो विधायकों के कार्यकर्ता आपस मे भिड़ते आ रहे हैं। हालांकि मामले को लेकर कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस ने पुलिस को एक शिकायत का आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है।

उज्जैन शहर से 55 किमी दूर महिदपुर तहसील में हर साल की तरह इस साल भी सोमवार को धूर्जटेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली जा रही थी। सवारी के दौरान महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस के समर्थकों ने गांधी मार्ग स्थित जगदीश व्यायामशाला के सामने स्वागत मंच लगा रखा था। करीब चार बजे पूर्व विधायक के समर्थक जबरन विधायक के मंच पर जाकर खींचातानी करने लगे, जिससे स्वागतकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। इस दौरान कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस के समर्थकों ने लात-घूंसे और कुर्सियों से पूर्व विधायक के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान मौके से निकल गए, जबकि उनके समर्थकों को कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। कुर्सी फेंकने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

बताया जा रहा है कि यह पहला मौका नहीं है, जब दोनों के समर्थकों में मारपीट हुई हो। इससे पहले नवंबर 2024 में सांसद अनिल फिरोजिया के सामने दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान के साथ मारपीट भी हुई थी। वीडियो में दोनों गुटों मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ओर से कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। बीच-बचाव कर रहे एक पुलिसकर्मी को भी कुर्सी लग गई जिससे वह घायल हो गया। महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस ने मामले को लेकर एक शिकायती आवेदन पुलिस को देते हुए कहा है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी हो उसे पर कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|