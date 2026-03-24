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उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास प्रशासन का बड़ा एक्शन, कोर्ट से स्टे हटते ही बेगमबाग में 16 अवैध इमारतों पर गरजा बुलडोजर

Mar 24, 2026 03:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
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मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगमबाग क्षेत्र में मंगलवार को एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा । उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने क्षेत्र की 16 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई की है।

उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास प्रशासन का बड़ा एक्शन, कोर्ट से स्टे हटते ही बेगमबाग में 16 अवैध इमारतों पर गरजा बुलडोजर

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगमबाग क्षेत्र में मंगलवार को एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा । उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने क्षेत्र की 16 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान यूडीए सीईओ, 50 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान, नगर निगम के कर्मचारी और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आधा दर्जन से ज्यादा पोकलेन और बुलडोजर की मदद से निर्माणों को ढहाया गया।

उज्जैन विकास प्राधिकरण के 45 आवासीय भूखंडों के नियम विरुद्ध 90 हिस्से कर व्यावसायिक निर्माण किए गए थे। इससे पूर्व में भी 42 बिल्डिंग तोड़ी गई थी। बता दें कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई।

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यह कार्रवाई उन भूखंडों पर हुई जो यूडीए की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन धर्म विशेष के लोगों द्वारा व्यावसायिक अतिक्रमण कर लिए गए थे। कोर्ट से स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

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उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों पर धर्म विशेष के लोगों ने व्यावसायिक तौर पर अवैध अतिक्रमण किया था। मंगलवार सुबह महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार नीलकंठ द्वार के पास से कार्रवाई शुरू की गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ, 50 पुलिस अधिकारी व जवान, 50 नगरनिगम कर्मी व प्रशासन का अमला मौके पर तैनात है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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