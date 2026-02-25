Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

उज्जैन में गरजा बुलडोजर, आश्रम और धर्मशाल पर भी कार्रवाई; क्या है वजह

Feb 25, 2026 11:03 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

एमपी के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़क चौड़ीकरण से लेकर शिप्रा नदी के घाटों के विस्तार तक काम युद्धस्तर पर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार अलसुबह नगर निगम का बुलडोजर सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला। इस दौरान कई अवैध निर्माण ढहा दिए गए।

उज्जैन में गरजा बुलडोजर, आश्रम और धर्मशाल पर भी कार्रवाई; क्या है वजह

उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़क चौड़ीकरण से लेकर शिप्रा नदी के घाटों के विस्तार तक काम युद्धस्तर पर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार अलसुबह नगर निगम का बुलडोजर सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला। इस दौरान कई अवैध निर्माण ढहा दिए गए।

मिली जानकारी के अनुसार, सिंहस्थ 2016 के बाद बने पक्के निर्माणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। निगम प्रशासन पहले ही संबंधित निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी कर चुका था। तय समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं हटाए जाने पर बुधवार सुबह कार्रवाई अमल में लाई गई।

नृसिंह घाट से लालपुल ब्रिज तक कार्रवाई

नगर निगम के जोन क्रमांक 3 में नृसिंह घाट से लालपुल ब्रिज मार्ग तक अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई की जद में आश्रम और धर्मशालाएं भी आई हैं। प्रशासन के अनुसार सिंहस्थ मेले के दौरान साधु-संतों के डेरे, टेंट और श्रद्धालुओं की पार्किंग के लिए खुली जगह जरूरी होती है। इसी उद्देश्य से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बदल गया मध्य प्रदेश का मौसम, अचानक हुई झमामझ बारिश; 15 जिलों में अलर्ट
ये भी पढ़ें:कोर्ट जा रहे वकील को गोली मारी, मध्य प्रदेश में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी
ये भी पढ़ें:MP में 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कांग्रेस का भ्रष्टचारियों को बचाने का आरोप

घाटों का होगा 29 किमी विस्तार

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों का करीब 29 किलोमीटर तक विकास प्रस्तावित है। सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन का काम भी जारी है। इस दौरान मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और अपर आयुक्त संतोष टैगोर कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे।

आश्रम और धर्मशाला पर भी कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि नरसिंह घाट रोड पर स्थित लगभग 60×80 फीट के माधवानंद आश्रम और करीब 80×150 फीट की कलोता समाज की धर्मशाला सहित अन्य स्थायी निर्माण हटाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने सभी स्थायी स्ट्रक्चर चिन्हित किए गए हैं। यहां स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है और सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।

इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ 2028 के सुचारु आयोजन के लिए खुला और व्यवस्थित क्षेत्र आवश्यक है। आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित स्थानों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी।

रिपोर्ट: विजेंद्र यादव

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|