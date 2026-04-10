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उज्जैन: बोरवेल में गिरे भागीरथ को बचाने के प्रयास में चट्टान बनी बाधा, रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Apr 10, 2026 01:31 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, उज्जैन, भाषा
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में बडनगर के झलारिया गांव में ढाई साल का मासूम भागीरथ कल शाम से 65 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पिछली शाम से ही लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। खुदाई के दौरान चट्टान आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं।

उज्जैन: बोरवेल में गिरे भागीरथ को बचाने के प्रयास में चट्टान बनी बाधा, रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बडनगर तहसील स्थित एक गांव में गुरुवार शाम बोरवेल में गिरे एक ढाई साले के बच्चे ‘भागीरथ’ को बचाने के लिए पूरी रात बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन अब तक उसे निकाला नहीं जा सका है। यह हादसा उज्जैन से करीब 75 किलोमीटर दूर बडनगर तहसील के झलारिया गांव में गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे के बीच हुआ। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदकर बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खुदाई के रास्ते में चट्टान आने से दिक्कतें पेश आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की निगरानी की जा रही है और उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है। बडनगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि क्षेत्र का भूभाग पथरीला होने और बीच-बीच में चट्टान आने के कारण बचाव कार्य में अधिक समय लग रहा है।

उन्होंने कहा, ''बच्चे की स्थिति फिलहाल यथावत है। उसके बाहर आने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। बचाव कार्य जारी है।''

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40 फुट तक खुदाई करने के बाद आ गई चट्टान

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बच्चा करीब 60 से 65 फुट की गहराई में फंसा हुआ है और लगभग 40 फुट तक खुदाई करने के बाद चट्टान आ गई। उन्होंने बताया कि चट्टान तोड़ने के लिए भोपाल और इंदौर से मशीनें भी मंगवाई गई हैं।

राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट संतोष जाट ने बताया कि बच्चे को 'रेस्क्यू रोप' की 'रिंग' के माध्यम से ऊपर खींचने की कोशिश भी की जा रही है।

बच्चे को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे

मौके पर मौजूद उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि एसडीआरएफ के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम भी बचाव अभियान में जुटी हुई है। इसके लिए करीब आधा दर्जन पोकलेन और जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए घटनास्थल पर एंबुलेंस और अन्य आवश्यक उपकरण भी तैनात हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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कैसे बोरवेल में गिरा बच्चा

अधिकारी ने बताया कि बच्चे की पहचान राजस्थान निवासी प्रवीण देवासी के ढाई वर्षीय पुत्र भागीरथ के रूप में हुई है। प्रवीण भेड़ चराने का काम करते हैं। उन्होंने परिजनों के हवाले से बताया कि गुरुवार शाम परिवार के लोग भेड़ चरा रहे थे, तभी एक भेड़ से बोरवेल पर रखा पत्थर खिसक गया। अधिकारी ने बताया कि पीछे से आ रहे बच्चे ने जिज्ञासावश ढक्कन हटाकर बोरवेल में झांका तभी वह उसमें गिर गया।

तीन भाईयों में सबसे छोटा है भागीरथ

भागीरथ के मामा ने संवाददाताओं से कहा कि बच्चे की मां ने उसे बोरवेल में झांकते हुए देखा था, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती, बच्चा गिर चुका था। उन्होंने बताया कि प्रवीण देवासी राजस्थान के पाली जिले के गुडानला गांव के निवासी हैं और तीन दिन पहले ही परिवार के सदस्य यहां आए थे। अधिकारी ने बताया कि घटना के समय प्रवीण देवासी पाली जिले में गए हुए थे। प्रवीण के तीन बेटों में भागीरथ सबसे छोटा है।

उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पूरी रात से ही बचाव के प्रयास जारी हैं। NDRF और SDRF एक बोर के जरिये अपने उपकरण, कैमरा लाइनें और ऑक्सीजन लाइनें नीचे भेज रहे हैं। अब तक 80 फीट तक खोदा जा चुका है, लेकिन उसके नीचे चट्टान आने से दिक्कत आ रही है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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