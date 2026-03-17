उज्जैन के भाजपा नेताओं संग भयानक हादसा, मंडल उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा समेत 2 की मौत; 2 की हालत गंभीर
मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार को भाजपा नेताओं संग भीषण हादसा हो गया है। हादसे में मंडल उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा समेत 2 लोगो की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार को भाजपा नेताओं संग भीषण हादसा हो गया है। हादसे में मंडल उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा समेत 2 लोगो की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग राजस्थान के सांवरा सेठ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही आयसर गाड़ी से कार ड्राइवर का गाड़ी भीड़ गई और परखच्चे उड़ गए।
घटनास्थल पर लोगों के भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों को जिला अस्पताल पीएम के लिए पहुंचाया। घायलों को स्थानीय लोगों के साथ निजी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता और परिवारवाले अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
कैसे हुई घटना
घटना उन्हेल नागदा मार्ग पर टोल नाके से 5 किलो मीटर पहले की है जहां एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और आयसर ट्रक की जोरदार भिंडत हो गई। इस हादसे में कार की आगे की सीट पर बैठे दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनो घायलों को ग्लोबल और अवंति अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायलों में एक युवक को पैर में फैक्चर हुआ है। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है जिसका नाम सुरेश नवलानी बताया जा रहा है।
राहगीर नंद कुमार मिश्रा ने बताया कि वे ग्रेसिम कंपनी में इंजीनियर हैं और उज्जैन आ रहे थे। रास्ते में 20-25 गाड़ियां खड़ी थीं। एक्सीडेंट हुआ था पर कोई मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने एक युवक को सीपीआर दिया पर उसकी जान नहीं बच पाई। उन्होंने बताया कि दो युवकों के शव एम्बुलेंस से भिजवाए हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्विफ्ट गाड़ी ओर आयसर ट्रक में भिंडत हुई जिसमें 2 की मौत हो गई है 2 अन्य लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आईसर को जब्त कर लिया है। मामले में जांच पड़ताल जारी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें