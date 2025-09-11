ujjain begampur area bulldozer action today many houses demolished know what is the reason behind this उज्जैन के इस इलाके में गरजा बुलडोजर, एकसाथ 11 मकानों पर चला ‘पंजा’, माजरा क्या है?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
उज्जैन के इस इलाके में गरजा बुलडोजर, एकसाथ 11 मकानों पर चला ‘पंजा’, माजरा क्या है?

लीज नवीनीकरण ना कराने और मकानों के निर्माण करने को लेकर चल रही कार्रवाई के मद्देनजर, 2 साल पहले 29 संपत्ति धारकों को नोटिस मिला था। ये लोग इसके खिलाफ संपत्ति के मालिक कोर्ट चले गए थे। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से कोर्ट ने विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुना दिया। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनThu, 11 Sep 2025 10:46 AM
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सरकार का बुलडोजर चला। बेगमबाग मार्ग पर बने विकास प्राधिकरण के 12 मकानों को आज बुलडोजर ऐक्शन के बाद जमींदोज कर दिया गया। यहां विकास प्राधिकरण ने 28 मकानों पर लीज नवीनीकरण ना कराने और मकानों के निर्माण करने-बेचने ओर खरीद को लेकर करीब 2 वर्ष पहले 29 संपत्ति धारकों को नोटिस थमाया था। मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस बल तैनात है। बता दें कि यहां कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी।

क्या है पूरा मामला?

उज्जैन के महाकाल मार्ग पर नीलकंठ द्वार से लगी बेगमबाग कॉलोनी में 5 प्लाट पर बने 11 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। यहां लीजधारकों ने रेजिडेंशियल प्लाट को कमर्शियल बनाकर प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी और एक प्लॉट के कई टुकड़े कर अलग-अलग लोगों को बेच दिए थे। इनकी लीज साल 2014 में ही समाप्त हो गई थी। 2 वर्ष पहले इन्हें नोटिस दिए गए थे। उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने महाकाल मंदिर के बेगमबाग कॉलोनी की 28 संपत्तियों की लीज निरस्त की थी। इस दौरान कुछ लोग कोर्ट से स्टे लेकर आ गए थे। कोर्ट की तरफ से UDA के पक्ष में फैसला आने के बाद फिर कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी, नगर निगम के अपर आयुक्त संतोष टैगोर, एसडीएम एलएन गर्ग सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा।

पूर्व में 3 बार हो चुकी कार्रवाई

उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि पूर्व में तीन बार कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे 16 मकानों को तोड़ा गया है,28 लीज निरस्त की जा चुकी है जिसमें 55 से 60 के करीब निर्माण किया गया था। न्यायलय में अब कोई प्रकिर्या नही है इसलिए जहां-जहां संभव हो रहा है उन्हें हटाया जा रहा है। इससे पहले 29 अगस्त को भी उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लाट नंबर-19 में बने अंगारा रेस्टोरेंट और एक मकान को जमींदोज किया था। यह 2400 स्क्वायर फीट पर बनाया गया था।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

