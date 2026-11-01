उज्जैन होटल हादसे के बाद परिवारवालों का हंगामा, CM मोहन यादव ने जताया शोक; 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान
देवास रोड पर चक्का जाम होता देख उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया मौके पर पहुंचे और परिवार के दुख में शामिल होते हुए उन्हें समझाया। इस दौरान उन्होंने होटल संचालक को से भी चर्चा की और मृतकों के परिजनों को 30-30 लख रुपए दिए जाने की बात कही।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार देर रात चेंबर में दम घुटने से हुई मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए देने की घोषणा की है। रविवार दोपहर मृतकों के परिजन देवास रोड पर इकट्ठा होकर रोड जाम कर दिया था और मुआवजे की मांग की गई थी। इस दौरान परिजनों की मांग थी कि एक-एक करोड़ मुआवजा दिया जाए और परिवार में से किसी एक को नौकरी पर रखा जाए।
देवास रोड पर चक्का जाम होता देख उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया मौके पर पहुंचे और परिवार के दुख में शामिल होते हुए उन्हें समझाया। इस दौरान उन्होंने होटल संचालक को से भी चर्चा की और मृतकों के परिजनों को 30-30 लख रुपए दिए जाने की बात कही। यह रुपए होटल मालिकों की ओर से दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जब उज्जैन आएंगे तब मृतकों के परिजनों में से किसी एक की नौकरी की चर्चा की जाएगी।
कैसे हुआ हादसा
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित एक होटल के ओवर ग्राउंड चैंबर की सफाई के दौरान दम घुटने से चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि उन्हें बचाने उतरे दो अन्य घायल हो गए। अधिकारी के मुताबिक यह हादसा उज्जैन-देवास रोड स्थित श्री गंगा होटल में शनिवार रात के समय ओवर ग्राउंड चैंबर साफ करने के दौरान हुआ।
कई होटलों या बड़ी इमारतों में भोजन के अवशेषों या गंदे पानी के लिए ओवर ग्राउंड चैंबर बनाए जाते हैं, जहां कचरा इकट्ठा होता है और इन्हें मोटर पंप की सहायता से या फिर सफाई कर्मियों की मदद से साफ किया जाता है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि चैंबर की सफाई करने के लिए चार लोग उसमें उतरे थे और अंदर ही फंस गए। शायद दम घुटने से उनकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने उन्हें सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शर्मा ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए दो अन्य लोग भी चैंबर में उतरे, लेकिन उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान कमलेश तंबोली, नितिन वाहिद और मनोज मीणा के रूप में हुई है। चौथे मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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