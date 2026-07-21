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एमपी विधानसभा में यूसीसी विधेयक; 3 तलाक-हलाला क्राइम, लिव-इन के लिए क्या जरूरी?

By Krishna Bihari Singh
भाषा, भोपाल
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मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक-2026 पेश किया है। इस पर मंगलवार को चर्चा होगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों से मुक्ति दिलाएगा।

एमपी विधानसभा में यूसीसी विधेयक; 3 तलाक-हलाला क्राइम, लिव-इन के लिए क्या जरूरी?

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 का पेश किया। इस विधेयक में कई शादियों पर रोक है। सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करने का प्रावधान है। अब इस विधेयक पर मंगलवार को चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे तीन तलाक और हलाला का समाधान होगा।

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक और हलाला से मुक्ति

सीएम मोहन यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया है। यूसीसी विधेयक-2026 जल्द कानून बन जाएगा। मध्य प्रदेश में सभी के लिए एक समान कानून जरूरी है। समाज के सभी वर्गों पर एक समान कानून लागू होगा। यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक और हलाला समेत जीवन की कई समस्याओं से आजाद करेगा।

कांग्रेस ने बोला हमला

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि जब यूसीसी के मसौदे के लिए सुझाव मांगे गए थे तो बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने इसका समर्थन किया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए यूसीसी लागू करने की जल्दबाजी में है लेकिन ओबीसी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात आती है तो सरकार पूरी तरह मौन हो जाती है।

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लिव-इन के लिए एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूरी

बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में तीन तलाक और हलाला को अपराध माना गया है। इस विधेयक में एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगाई गई है। यही नहीं लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी किया गया है। ऐसा नहीं करने पर 3 महीने की सजा का प्रावधान है। इसके दायरे से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है।

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लिव इन में जन्मे बच्चों को मिलेगा वैधानिक दर्जा

यूसीसी विधेयक में जैविक, गोद लिए गए, सरोगेसी अथवा एआरटी से जन्मे बच्चों को समान कानूनी अधिकार और सभी बच्चों को समान उत्तराधिकार देने का प्रस्ताव है। कानून में लिव इन में जन्मे बच्चों को वैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है। यदि पुरुष साथी महिला साथी को छोड़ देता है तो वह विधिक पत्नी की तरह अदालत से भरण-पोषण की मांग कर सकेगी। जनजातीय समुदायों को छोड़कर सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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