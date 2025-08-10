two youths died in madhya pradesh dharkundi ashram kund during bath MP में धारकुंडी आश्रम के कुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़two youths died in madhya pradesh dharkundi ashram kund during bath

MP में धारकुंडी आश्रम के कुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

मध्य प्रदेश में सतना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारकुंडी आश्रम में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आश्रम स्थित अघमर्षण कुंड में नहाने गए दो युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सतनाSun, 10 Aug 2025 11:15 PM
share Share
Follow Us on
MP में धारकुंडी आश्रम के कुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

मध्य प्रदेश में सतना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारकुंडी आश्रम में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आश्रम स्थित अघमर्षण कुंड में नहाने गए दो युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।

धारकुंडी थाना पुलिस के अनुसार दोनों युवक रविवार दोपहर आश्रम घूमने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वे अघमर्षण कुंड में स्नान करने के लिए उतरे थे। बताया जा रहा है कि नहाते समय वे कुंड की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गए। दोनों की डूबने से मौत हो गई।

मृतकों की पहचान 24 साल के अमन त्रिपाठी, पिता देव दत्त त्रिपाठी, निवासी बम्होरी (थाना जैतवारा) और 18 साल के अजय पांडेय, पिता मोहनलाल पांडे, निवासी इटमा, थाना मारकुंडी, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। अजय पांडेय वर्तमान में सतना के मझगवां थाना क्षेत्र के नौगवां गांव में रह रहा था।

कुंड के पास मौजूद अन्य लोगों ने जब उन्हें डूबते देखा तो शोर मचाया और तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को कुंड से बाहर निकाला गया। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद उनके घरों में मातम पसर गया है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|