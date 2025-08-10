MP में धारकुंडी आश्रम के कुंड में डूबने से 2 युवकों की मौत, नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

मध्य प्रदेश में सतना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारकुंडी आश्रम में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आश्रम स्थित अघमर्षण कुंड में नहाने गए दो युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है।

मध्य प्रदेश में सतना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धारकुंडी आश्रम में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आश्रम स्थित अघमर्षण कुंड में नहाने गए दो युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।

धारकुंडी थाना पुलिस के अनुसार दोनों युवक रविवार दोपहर आश्रम घूमने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वे अघमर्षण कुंड में स्नान करने के लिए उतरे थे। बताया जा रहा है कि नहाते समय वे कुंड की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गए। दोनों की डूबने से मौत हो गई।

मृतकों की पहचान 24 साल के अमन त्रिपाठी, पिता देव दत्त त्रिपाठी, निवासी बम्होरी (थाना जैतवारा) और 18 साल के अजय पांडेय, पिता मोहनलाल पांडे, निवासी इटमा, थाना मारकुंडी, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। अजय पांडेय वर्तमान में सतना के मझगवां थाना क्षेत्र के नौगवां गांव में रह रहा था।

कुंड के पास मौजूद अन्य लोगों ने जब उन्हें डूबते देखा तो शोर मचाया और तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को कुंड से बाहर निकाला गया। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।