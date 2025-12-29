Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Two youths dead body found in Madhya Pradesh Chhatarpur district
छतरपुर जिले में मिले दो युवकों के शव, इलाके में दहशत का मौहाल

छतरपुर जिले में मिले दो युवकों के शव, इलाके में दहशत का मौहाल

संक्षेप:

मामला शहर से सटे गांव पनोठा का है जहां के आम रास्ते पर सोमवार रात लगभग 9 बजे एक काले रंग की बाइक और पास ही दो युवक घायल अवस्था में पड़े थे।

Dec 29, 2025 10:40 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सोमवार की रात दो युवकों के शव मिले हैं। युवकों के शव सड़क किनारे खून से सने पड़े हुए थे। एक बाइक और एक अवैध देसी कट्टा भी सड़क पर पड़ा मिला है।

रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों की नजर जब खून से लथपथ इन शवों पर पड़ी तो लोग हैरान रह गए और आनन-फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर ईशानगर पुलिस पहुंच गई और पड़ताल शुरू कर दी।

सिर पर गोली मारने के निशान

मामला शहर से सटे गांव पनोठा का है जहां के आम रास्ते पर सोमवार रात लगभग 9 बजे एक काले रंग की बाइक और पास ही दो युवक घायल अवस्था में पड़े थे। युवकों के सिर पर गोली मारने के निशान हैं।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी ने युवकों की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस को शवों के पास ही एक अवैध कट्टा और मोबाइल भी पड़ा हुआ मिला है।

दहशत का मौहाल

इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है फिलहाल, ये पता नहीं लग सका है कि ये दोनों युवक कौन हैं और इनकी मौत कैसे हुई है। वहीं मृतक युवक जिस बाइक पर थे वह छतरपुर जिले की बताई जा रही है फिलहाल, इस घटना से लोग डरे हुए हैं। वहीं पुलिस के लिए भी यह एक चुनौती है कि आखिर दो युवकों की मौत की वजह क्या है।

जयप्रकाश/छतरपुर

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
