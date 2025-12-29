छतरपुर जिले में मिले दो युवकों के शव, इलाके में दहशत का मौहाल

संक्षेप: मामला शहर से सटे गांव पनोठा का है जहां के आम रास्ते पर सोमवार रात लगभग 9 बजे एक काले रंग की बाइक और पास ही दो युवक घायल अवस्था में पड़े थे।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सोमवार की रात दो युवकों के शव मिले हैं। युवकों के शव सड़क किनारे खून से सने पड़े हुए थे। एक बाइक और एक अवैध देसी कट्टा भी सड़क पर पड़ा मिला है।

रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों की नजर जब खून से लथपथ इन शवों पर पड़ी तो लोग हैरान रह गए और आनन-फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर ईशानगर पुलिस पहुंच गई और पड़ताल शुरू कर दी।

सिर पर गोली मारने के निशान मामला शहर से सटे गांव पनोठा का है जहां के आम रास्ते पर सोमवार रात लगभग 9 बजे एक काले रंग की बाइक और पास ही दो युवक घायल अवस्था में पड़े थे। युवकों के सिर पर गोली मारने के निशान हैं।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी ने युवकों की गोली मारकर हत्या की है। पुलिस को शवों के पास ही एक अवैध कट्टा और मोबाइल भी पड़ा हुआ मिला है।

दहशत का मौहाल इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है फिलहाल, ये पता नहीं लग सका है कि ये दोनों युवक कौन हैं और इनकी मौत कैसे हुई है। वहीं मृतक युवक जिस बाइक पर थे वह छतरपुर जिले की बताई जा रही है फिलहाल, इस घटना से लोग डरे हुए हैं। वहीं पुलिस के लिए भी यह एक चुनौती है कि आखिर दो युवकों की मौत की वजह क्या है।