एक पति और 2 पत्नियां, रणभूमि बना घर; लात-घूंसों की बरसात में एक महिला गंभीर

Mar 07, 2026 10:17 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक पति की दो पत्नियां आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के पेट में जोरदार लात मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल घायल महिला का इलाज चल रहा है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक पति की दो पत्नियां आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के पेट में जोरदार लात मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल घायल महिला का इलाज चल रहा है।

इंदौर शहर के चंदननगर थाना क्षेत्र में पति को लेकर दो महिलाओं के बीच ऐसा विवाद भड़क गया कि घर देखते ही देखते रणभूमि में बदल गया। दोनों महिलाओं के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों गुत्थमगुत्था हो गईं और जमकर लात-घूंसे चले। मारपीट इतनी उग्र हो गई कि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरी पत्नी ने महिला के पेट में जोरदार लात मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल घायल महिला का इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है।

चंदननगर थाना प्रभारी तिलक करोले के अनुसार घटना गीतानगर इलाके की है। यहां रहने वाली ताहेरा शाह ने साइन नाम की महिला के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार ताहेरा ने शिकायत में बताया कि साइन उसके पति वारिस अली की दूसरी पत्नी है और इसी वजह से दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था।

गुरुवार को वारिस अली अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान साइन अचानक वहां पहुंच गई और वारिस अली के घर न आने को लेकर तीखा विवाद शुरू कर दिया। घर के अंदर ही दोनों के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। ताहेरा ने बीच में पड़कर विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उलटी पड़ गई। आरोप है कि साइन अचानक ताहेरा पर टूट पड़ी और उस पर लात-घूंसों से हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों महिलाओं के बीच कुछ ही मिनटों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। घर में मौजूद वारिस अली और नाहिद ने किसी तरह बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ताहेरा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। पेट में जोरदार लात लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दर्द से कराहने लगी।

परिवार के लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल एमवाय अस्पताल में उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

पुलिस ने मामले में ताहेरा शाह की शिकायत पर साइन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल है और पड़ोसी भी इस झगड़े को लेकर हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पति को लेकर लंबे समय से दोनों महिलाओं के बीच तनाव चल रहा था, जो गुरुवार को अचानक हिंसक रूप ले बैठा। मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

