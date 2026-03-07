एक पति और 2 पत्नियां, रणभूमि बना घर; लात-घूंसों की बरसात में एक महिला गंभीर
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक पति की दो पत्नियां आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के पेट में जोरदार लात मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल घायल महिला का इलाज चल रहा है।
इंदौर शहर के चंदननगर थाना क्षेत्र में पति को लेकर दो महिलाओं के बीच ऐसा विवाद भड़क गया कि घर देखते ही देखते रणभूमि में बदल गया। दोनों महिलाओं के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों गुत्थमगुत्था हो गईं और जमकर लात-घूंसे चले। मारपीट इतनी उग्र हो गई कि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरी पत्नी ने महिला के पेट में जोरदार लात मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल घायल महिला का इलाज एमवाय अस्पताल में चल रहा है।
चंदननगर थाना प्रभारी तिलक करोले के अनुसार घटना गीतानगर इलाके की है। यहां रहने वाली ताहेरा शाह ने साइन नाम की महिला के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार ताहेरा ने शिकायत में बताया कि साइन उसके पति वारिस अली की दूसरी पत्नी है और इसी वजह से दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था।
गुरुवार को वारिस अली अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान साइन अचानक वहां पहुंच गई और वारिस अली के घर न आने को लेकर तीखा विवाद शुरू कर दिया। घर के अंदर ही दोनों के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। ताहेरा ने बीच में पड़कर विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उलटी पड़ गई। आरोप है कि साइन अचानक ताहेरा पर टूट पड़ी और उस पर लात-घूंसों से हमला कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों महिलाओं के बीच कुछ ही मिनटों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। घर में मौजूद वारिस अली और नाहिद ने किसी तरह बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ताहेरा गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। पेट में जोरदार लात लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दर्द से कराहने लगी।
परिवार के लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल एमवाय अस्पताल में उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस ने मामले में ताहेरा शाह की शिकायत पर साइन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल है और पड़ोसी भी इस झगड़े को लेकर हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पति को लेकर लंबे समय से दोनों महिलाओं के बीच तनाव चल रहा था, जो गुरुवार को अचानक हिंसक रूप ले बैठा। मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।
रिपोर्टः हेमंत
