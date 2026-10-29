MP में 2 सगी बहनें बच्चों संग कुएं में कूदीं, 6 मौत से हड़कंप; अंजली थी गर्भवती
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामने आए दो दर्दनाक घटनाक्रम ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिले में दो अलग-अलग गांवों में दो सगी बहनों ने अपने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इन घटनाओं में दोनों बहनों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामने आए दो दर्दनाक घटनाक्रम ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिले में दो अलग-अलग गांवों में दो सगी बहनों ने अपने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इन घटनाओं में दोनों बहनों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है।
गर्भवति अंजली ने 6 साल के बेटे के साथ की आत्महत्या
जानकारी के मुताबिक, पहली घटना बैराड़ थाना क्षेत्र के गूंगरगांव की है। यहां रहने वाली अंजली रावत ने अपने छह साल के बेटे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस हादसे में मां और बेटे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंजली आठ महीने की गर्भवती थी। उसके पति की मौत के बाद वह सदमे में थी। परिवार के मुताबिक, पति की मौत के बाद से अंजली मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। अंजली और उसके बेटे की मौत की खबर से परिवार में दुख का माहौल था। इसी बीच उसकी बड़ी बहन सीता रावत के साथ भी एक दर्दनाक घटना सामने आई।
सीता ने अपने 3 बच्चों सहित कुएं में लगाई छलांग, मौत
दूसरी घटना कोलारस थाना क्षेत्र के खोंकर गांव की है। यहां सीता रावत ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना में सीता और उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। एक ही दिन में दो बहनों और उनके चार बच्चों की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस घटनाओं के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दोनों मामलों में परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
दोनों घटनाओं की हो रही जांच, आखिर क्या है मामला
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र चंदेलिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस घटनाओं से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है। शिवपुरी में एक ही दिन में दो बहनों और चार बच्चों की मौत की घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटनाओं से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकेंगे।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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