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इंदौर में फिर गंदे पानी की दहशत, उल्टी-दस्त से दो बहनों की मौत, भागीरथपुरा कांड को भूले नहीं हैं लोग

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में उल्टी-दस्त से दो बहनों की मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने कुछ महीने पहले भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत होने की यादें ताजा कर दी हैं। इस ताजा घटना के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है।

इंदौर में फिर गंदे पानी की दहशत, उल्टी-दस्त से दो बहनों की मौत, भागीरथपुरा कांड को भूले नहीं हैं लोग

मध्य प्रदेश के इंदौर में उल्टी-दस्त से दो बहनों की मौत होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने कुछ महीने पहले भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत होने की यादें ताजा कर दी हैं। इस ताजा घटना के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके का सर्वे शुरू कर दिया है।

इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र में उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद दो सगी बहनों की मौत से हड़कंप मच गया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का सर्वे शुरू किया। मामला वार्ड क्रमांक-6 स्थित हरिजन मोहल्ले का है, जहां मजदूरी करने वाले मुकेश चौहान की दो बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

मोहल्ले में डर और दहशत का माहौल

जानकारी के मुताबिक 8 साल की खुशबू और 6 साल की आरती की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। दोनों बच्चियों को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उपचार के दौरान एक बच्ची ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी बच्ची की घर पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में डर और दहशत का माहौल बन गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डा. माधव हसानी, डा. वंदना केसरी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के अन्य सदस्यों को जांच के लिए शासकीय अस्पताल भेजा और इलाके में स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कराया।

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पोस्टमार्टम और विसरा जांच से खुलेगा मौत का राज

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार निजी अस्पताल में जिस बच्ची की मौत हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। साथ ही विसरा जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल दूषित खानपान और संक्रमित पानी को घटना की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके में फैली गंदगी, बदहाल नालियों और पेयजल व्यवस्था पर भी चिंता जताई। टीम को कई स्थानों पर खुले में गंदा पानी बहता मिला, जबकि पेयजल पाइपलाइन के पास नालियों का पानी रिसता हुआ दिखाई दिया।

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दूषित पानी पीने को मजबूर हैं लोग

स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड में मुख्य मार्ग से लगे मकानों के सामने बनी करीब आठ फीट गहरी कच्ची-पक्की नालियां लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। नालियों के पास से गुजरने वाली पेयजल लाइन में रिसाव होने के कारण लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे क्षेत्र में लगातार बीमारियां फैल रही हैं। लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है और कई जगह नालियां खुली पड़ी हैं। बदबू और मच्छरों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

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कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

मोतीसिंह पटेल ने बताया कि रहवासियों ने नगर परिषद के सीएमओ और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित शिकायतें और आवेदन दिए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि उक्त परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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