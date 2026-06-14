धार में दो नाबालिगों ने किशोरियों को अगवा कर किया रेप, गिरफ्तार; बाइक पर बैठा ले गए थे
मध्य प्रदेश के धार में दो नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर दो नाबालिग लड़कियों का अगवा कर उनके साथ रेप किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है।
मध्यप्रदेश के धार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर दो नाबालिग किशोरियों को अगवा कर उनके साथ दुष्कर्म किया। मामला कुक्षी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी लड़के कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर आए और पेड़ के नीचे निंबोली बीन रही नाबालिग लड़कियों को जबरन उठा कर ले गए और फिर उनका कथित तौर पर रेप किया।
पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कुक्षी थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि पुलिस के साथ लड़कियों के परिजनों ने भी उनकी तलाश शुरू की और शनिवार शाम दोनों लड़कियां मिल गईं।
जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर ले गए
डावर ने बताया कि पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि उनके गांव के ही दो लड़के (नाबालिग) उन्हें जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर ले गए और उनके साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को घटना के बारे में बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया
उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी लड़कियों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बाद में दोनों लड़कों को पकड़ लिया और भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पेड़ के नीचे निंबोली बीन रही थीं लड़कियां
बताय जा रहा है कि 11 जून की शाम तीन नाबालिग बालिकाएं नीम के पेड़ के नीचे निंबोली बीन रही थीं। इसी दौरान दो लड़के पहुंचे और कथित रूप से दो लड़कियों को अपने साथ जबरन ले गए। इस दौरान तीसरी लड़की मौके से भागने में कामयाब रही। इसके बाद घर पहुंचने पर बच्चियों ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
फरार नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों फरार नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने दो स्पेशल टीम बनाई थी जिन्होंने अलग-अलग जगहों पर दबिश दी। पुलिस इस मामले की अब हर पहलू से जांच कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव ने ने घटना को लेकर कहा है कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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